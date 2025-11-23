Franco Colapinto terminó 17º en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que ganó Max Verstappen

En el lugar de las luces y el entrenamiento, el Gran Premio de Las Vegas terminó siendo un suplicio para Franco Colapinto. La carrera de la Ciudad del Pecado resultó un padecimiento constante para el piloto argentino, que fue golpeado en la largada, tuvo mal ritmo durante las 50 vueltas, pasó 4 segundos parado en el cambio de neumáticos y concluyó último entre los 17 pilotos que cruzaron la meta.

El conductor de Alpine partió 15º y fue embestido por un Williams, el de su ex compañero Alexander Albon, que estaba pasado de velocidad para entrar a la primera curva y le estropeó el difusor. El A525 perdió carga aerodinámica y eso fue determinante en una pista que naturalmente ofrece poca adherencia. Así debió transitar Colapinto hasta el final, pero además tuvo el disgusto del excesivo tiempo de detención en los boxes (casi el doble que lo normal) y fue viendo cómo lo superaban varios coches.

Solamente los abandonos del propio Albon, Gabriel Bortoleto y Lance Stroll le evitaron estar en el fondo de la clasificación. “Es bueno seguir dando todas las vueltas, es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños, pero da bronca no haber sido competitivo”, manifestó un decepcionado Franco.

En el otro extremo, Max Verstappen logró otra victoria impecable, luego de conquistar la delantera en la curva inicial, y no se da por vencido en el campeonato. El piloto de Red Bull largó segundo y fue bloqueado por el poleman, Lando Norris, pero el inglés de McLaren siguió de largo en ese primer viraje y le entregó la vanguardia. Un par de curvas después fue superado también por George Russell, de Mercedes, y quedó tercero. Con el correr de los giros, Verstappen se consolidó en la punta y Norris llegó a recuperar la segunda posición, pero no tuvo velocidad suficiente como para alcanzar al neerlandés en el primer puesto.

Su compañero en McLaren, Oscar Piastri, no mostró un muy buen ritmo, nuevamente. Terminó cuarto y no quinto gracias a un recargo de 5 segundos a Kimi Antonelli, que había fallado en el procedimiento de largada con el otro Mercedes. Piastri sigue alejándose de Norris en el certamen, en el que lo escolta ya a 30 puntos, cuando quedan 58 disponibles en las fechas de Losail (Qatar, del 28 al 30 de noviembre) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos, del 5 al 7 de diciembre). Verstappen sigue expectante, aunque distante, a 42 del líder.

De todos modos, la situación puede cambiar, y mucho antes del próximo fin de semana. Lo que fue un rumor fuerte luego de la premiación en Las Vegas se confirmó un rato después: que Norris y Piastri corrían riesgo de haber terminado la competencia con una anomalía técnica y ser castigados. La Federación Internacional del Automóvil (FIA), fiscalizadora de la Fórmula 1, informó que verificó que ambos McLaren incumplían con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento.

Esa porción del coche, que sirve para despejar del asfalto al piso del auto y evitar el efecto suelo, debe medir 9 milímetros. La entidad convocó a declarar a ambos pilotos y a un representante del equipo por cada vehículo. De no haber un motivo que justifique la irregularidad, podrá desclasificar al inglés y al australiano. Y sin los 18 puntos del segundo puesto y los 12 del cuarto, el panorama en el Mundial de Conductores cambiaría drásticamente.

Por el momento, Norris suma 408 puntos, contra 378 de Piastri y 366 de Verstappen. En caso de ser marginados el británico y el oceánico, el primero se quedará en 390 y Piastri será igualado en 366 por el tetracampeón. Es decir, Norris les llevará 24 unidades de margen a su compañero y al neerlandés. Todo eso, habiendo, como se mencionó, 58 puntos en juego entre los dos grandes premios remanentes.

Y ese escenario se daría en un tramo de torneo en el que Verstappen aparece más fuerte conductiva y psíquicamente que los pilotos papayas. Éstos, en contrapartida, contarían con una ventaja: en principio el autódromo de Losail, que alojará una carrera sprint y distribuirá 33 puntos como máximo por piloto, es más favorable a McLaren.