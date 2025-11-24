El consumo interno de carne creció a pesar del precio

El consumo de carne vacuna creció un 4,4% en octubre frente al mismo periodo de 2024 a pesar de una mayor suba de los precios, de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El dato refleja que actualmente el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 49,1 kilos por año, lo que implica una mejora interanual del 3,2%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

El reporte puntualizó que el repunte evidenciado es positivo en cuanto significa que el consumo en el país aumentó 1,5 kilos por habitante por año, lo que es equivalente a 1,931 millones de toneladas de res con hueso (tn r/c/h) anuales.

A la par, el precio de la carne tuvo una aceleración en octubre de 2,6% mensual, producto de un incremento de 3,8% del precio del kilo promedio de los cortes vacunos relevados, que se combinó con una baja de 1,1% mensual del valor por kilo del pollo entero (tercera baja consecutiva).

Los cortes

Entre los cortes vacunos, el asado fue el que más subió de precio (5,2% mensual), hasta alcanzar un valor promedio de $11.775,6 por kilo. Luego se ubicaron los kilos de nalga con un alza del 4,1% ($15.191,6 por kilo), la carne picada común trepó 3,5% ($ 7.320,7 por kilo), la paleta subió 3,2% ($12.018,2 por kilo), el cuadril escaló 3,1% ($14.686,8 por kilo), y la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,8% mensual. Por su parte, tras la baja de 1,1% mensual, el valor del kilo de pollo entero quedó ubicado en $3.681,6.

En la comparación interanual también se exhibió un incremento respecto al mes previo relevado, ya que el precio de la carne tuvo un alza del 45,0% anual en septiembre frente a una suba del 47,3% anual en octubre.

Entre los cortes vacunos, el que más subió de precio fue el cuadril (65,2% anual), seguido por el del asado (63,8%), el de la nalga (63,3%), el de la paleta (59,6%), y el de la carne picada común (48,8%).

Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 44,6% anual y el precio del pollo entero exhibió un incremento de 23,5% anual.

