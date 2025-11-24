Robaron el jardín de infantes de la escuela Juan Vucetich

La Policía de Metán busca a entre tres y cuatro jóvenes delincuentes que en la madrugada de ayer robaron útiles y juguetes, entre otros elementos, del nivel inicial de la escuela Juan Vucetich, ubicada en el barrio San Cayetano, al sur de la localidad.

Al parecer hay testigos que observaron a los malvivientes salir del lugar a alrededor de las 2 de la madrugada de ayer, lo que disparó las investigaciones y la tarea de rastreo ya que se trata de otro hecho delictivo que los malvivientes perpetraron contra el establecimiento educativo.

Por tal motivo hay una gran indignación en la comunidad educativa y los padres de los alumnos, que reclaman mas seguridad para las instalaciones. Al parecer los ladrones forzaron un ventiluz y una ventana e ingresaron a un sector en el que hay carros informáticos, pero no se llevaron los equipos.

La Policía estuvo trabajando en horas de la madrugada junto a la directora del nivel inicial, Carina Ruiz, quien en horas de la mañana de ayer regresó a la escuela con docentes para abrir las aulas y armarios y verificar si hay más faltantes en otros sectores de la escuela.

Según pudo saberse, se llevaron útiles y juguetes y abandonaron otros elementos en las inmediaciones, los que fueron secuestrados por los efectivos de la Policía que peritaron el lugar.

Destrozos el año pasado

En agosto del año pasado vándalos ingresaron al mismo nivel inicial de la escuela Vucetich de Metán y provocaron una gran cantidad de destrozos.

En esa oportunidad rompieron puertas y ventanas, tiraron libros y juguetes en las aulas y dejaron un gran desorden en el laboratorio. Pero llamativamente, no robaron nada.