Varias mujeres adultas mayores, ligadas a las drogas

Ya nada sorprende cuando se habla de narcomenudeo. En el norte provincial mujeres de todas las edades están inmersas en la venta callejera de drogas de todo tipo.

Es una realidad, es una verdad que ya no se puede soslayar. Y una de esas verdades es que el narcotráfico sustituye a las fuentes legales de trabajo, inexistentes en esas zonas o inalcanzables para gran parte de su población.

En los últimos días, personal de la División Drogas Peligrosas de Orán llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Caballito.

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron a la demora de los involucrados, además del secuestro de sustancias prohibidas, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

En el lugar resultó detenida una mujer de 78 años, quien residía en el domicilio y estaría implicada en la comercialización de estupefacientes, indicaron. Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Antecedente cercano

Días atrás, una mujer de Embarcación fue sentenciada a 8 años tras un operativo antidroga donde descubrieron que utilizaba a una menor para entregar los envoltorios. La Justicia de Embarcación dictó prisión para Carmen Lucía Mendoza, acusada de manejar un punto de venta de droga en el barrio Eva Perón y usar a su nieta adolescente para entregar los envoltorios a los clientes.

La fiscal Gabriela Souto llevó adelante la acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por servirse de un menor, un delito que en el norte preocupa.