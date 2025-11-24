PUBLICIDAD

23°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Legisladores salteños
Pedido de captura
Instituto de Educación N.º 8226 “Gral. Martín Miguel de Güemes”
policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Orán
Municipios

Cerrillos: continúa el rezo de la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa en el Bº Antártida Argentina

La festividad central será el jueves 27, con misa y procesión por las calles de la zona.

Daniel Diaz
Lunes, 24 de noviembre de 2025 10:25

En el barrio Antártida Argentina de Cerrillos continúa desarrollándose la novena en honor a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una de las advocaciones marianas más veneradas por la comunidad.

Los encuentros se realizan todos los días a las 18.30 en la gruta de la Virgen, ubicada en el corazón del barrio, donde los vecinos se congregan para rezar y pedir por sus familias, salud y distintas intenciones personales.

La novena comenzó el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 26.

La festividad central se llevará a cabo el jueves 27, fecha en la que la Iglesia Católica celebra el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Según informaron desde la organización, a las 17 se oficiará una misa en la gruta del barrio, y posteriormente se realizará una procesión con la sagrada imagen por las calles del barrio.

