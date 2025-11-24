PUBLICIDAD

policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Orán
cerrillos
Repavimentación de calles
Homicidio en Salta
Repavimentación de calles

Obras en San Martín e Yrigoyen: repavimentan desde mañana las calles que circundan la Terminal de Salta

La Municipalidad de Salta iniciará mañana la última etapa de la repavimentación en el área que rodea la Terminal de Ómnibus, con trabajos en avenidas San Martín e Hipólito Yrigoyen. Las tareas se harán por tramos y en media calzada para evitar cortes totales.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 10:38
Mañana se inicia la repavimentación de las avenidas San Martín e Yrigoyen que circundan la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta.
La Municipalidad de Salta pondrá en marcha mañana la fase final del plan de recuperación de 80 cuadras en el macrocentro, un programa que viene ejecutándose desde hace varias semanas y que ahora se concentrará en uno de los puntos de mayor movimiento: el sector de la Terminal de Ómnibus.

Según informó el coordinador general de Obras Públicas, Dante Colombo, la intervención abarcará las avenidas San Martín e Hipólito Yrigoyen, dos corredores clave por donde circulan diariamente autos particulares, remises y una gran cantidad de líneas de colectivos.

Los trabajos incluyen una repavimentación integral. Esto contempla el fresado del pavimento deteriorado, la compactación de la base para recuperar la resistencia del suelo y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, un material que otorga mayor durabilidad. También se ejecutarán tareas de nivelación y sellado para mejorar la adherencia y extender la vida útil del asfalto.

Para evitar la interrupción total del tránsito, la obra se realizará por tramos en media calzada, permitiendo que la circulación se mantenga habilitada durante toda la jornada. Las estimaciones oficiales indican que las tareas se extenderán durante 10 días, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Desde el municipio pidieron a los conductores extremar la precaución, debido a la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la zona. Recomendaron además anticipar los tiempos de viaje y optar por calles alternativas, especialmente en horas pico, para evitar demoras en un sector que suele registrar un flujo constante de pasajeros y vehículos.

La intervención forma parte del compromiso oficial de mejorar la transitabilidad en los accesos más utilizados de la ciudad y cerrar el año con el plan de repavimentación prácticamente completo en los corredores estratégicos.
 

