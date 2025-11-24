VIDEO. Una provincia, un sueño: Daniela Correa pide el apoyo de todos para representar a Salta en Dubái

El feriado encontró a Daniela Correa con los ojos llenos de ilusión y la voz temblorosa de emoción. No es una chica cualquiera: es una nadadora salteña que, con solo 17 años, logró meterse entre los mejores y ganarse un lugar en el Mundial de Dubái.

Pero, lejos de la grandeza deportiva, hoy pelea otra batalla: la económica. Y la libra con la misma valentía con la que enfrenta cada metro de agua fría.

“A cualquier persona que pueda ayudarnos, le agradecemos de corazón”, dice con una mezcla de esperanza y necesidad. Junto a su familia, organiza rifas, vende números, busca sponsors y multiplica esfuerzos para juntar el dinero que les permita viajar.

Una clasificación que nació del sacrificio

En marzo, Daniela participó en Río Tercero, Córdoba. Allí, entre unas 400 personas, consiguió su plaza al Mundial.

Nadie que la haya visto entrenar se sorprende del resultado. Daniela nada desde que era niña y hace solo dos años se animó a las aguas abiertas, una disciplina exigente, solitaria y desafiante. En tan poco tiempo, logró lo que muchos tardan toda una vida.

Un corazón que late al ritmo del agua

Ayer mismo, volvió a demostrar su talento en Tucumán: ganó el primer puesto en los seis kilómetros, pese al clima adverso.

“Di lo mejor de mí”, dice, pero en su mirada se nota que dio todavía más: dio su entrega, su pasión, su sueño.

Estudiante del Uzzi College con beca deportiva, cada competencia es para ella una posibilidad de seguir estudiando, creciendo y sosteniendo su futuro. Por eso, este Mundial no es solo un viaje: es una oportunidad que podría cambiarle la vida.

Fotos: Javier Rueda

Un mensaje que toca el corazón

Daniela habla con una madurez poco común. “Vale la pena animarse”, repite. Y cuando lo dice, no solo habla del deporte: habla de la vida, de tomar decisiones que dan miedo, de no conformarse con lo fácil.

Su anhelo es tan simple como enorme: estar en Dubái, dejar el alma en el agua y sentir que representó a Salta y a la Argentina como sueña desde niña. Y, más adelante, formar parte del seleccionado nacional.

Cómo ayudarla a llegar

La campaña sigue en marcha. Las rifas se sortean mañana y aún quedan números disponibles. También reciben donaciones y buscan sponsors que deseen acompañarla en este desafío histórico.

Alias: DANNI.DUBAI.OW

DANNI.DUBAI.OW CBU: 2850100640095875878128

2850100640095875878128 Titular: Constanza Daniela Correa

Daniela no pide para sí: pide para un sueño colectivo. Para que una joven salteña, con talento y coraje, pueda plantarse frente al mundo y decir: “Yo llegué hasta aquí porque mi provincia me acompañó”. Quizás, con un pequeño aporte de cada uno, esa escena tan ansiada pueda hacerse realidad.