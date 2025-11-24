PUBLICIDAD

24 de Noviembre, Salta
Salta

Lo que dejó la asunción legislativa: definiciones, críticas y expectativas para el nuevo periodo

En la previa al acto de jura, El Tribuno dialogó con diputados y senadores provinciales y nacionales.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 14:36
Foto: Javier Rueda
En la antesala de la asunción de los nuevos diputados y senadores provinciales, El Tribuno recorrió el recinto y dialogó con los protagonistas de una jornada clave para la vida institucional de Salta. Legisladores de distintos espacios políticos expusieron sus prioridades, plantearon críticas y definieron qué esperan del período que comienza.

Gastón Galíndez: ambiente, diálogo y una Constitución sin reelección extendida

El diputado Gastón Galíndez, abogado y especialista en medioambiente, regresó a la función electiva luego de varios años. Entre sus principales ejes, destacó la protección del ambiente y la creación de nuevos espacios protegidos.

“Es clave preservar nuestro patrimonio natural y cultural”, afirmó.

También adelantó que espera una cámara “con mucho debate y con altura, donde salgan temas que le sirvan a la gente”, y remarcó la importancia del diálogo con los diputados nacionales para coordinar agendas.

Foto: Javier Rueda

Consultado sobre el rol que tendrá La Libertad Avanza en la Legislatura, Galíndez señaló: “A ver si traen temas que le importen a la gente, no denuncias por denunciar o gritos por gritar, sino algo que sirva para construir”.

Sobre una eventual reforma de la Constitución, fue categórico: “Es algo que se puede estudiar, pero la extensión del período del gobernador no se va a tocar”.

Gustavo Orozco: narcotráfico, ley de derribo y conducción legislativa

Gustavo Orozco asumió por tercera vez consecutiva como diputado provincial. Durante la previa del acto, aseguró: “Mi jura es sobre todo por la constante lucha contra el narcotráfico”.

Además, expresó su postura sobre la necesidad de una ley de derribo en la provincia: “Es tanta la droga que ingresa que todo lo que queda nos está envenenando a todos”.

Foto: Javier Rueda

En relación con el caso de la narcoavioneta, aseguró que aportó información a la Justicia: “Me presenté ante la fiscalía y di datos sobre lugares donde podrían aterrizar avionetas. Es un tema que se reclama hace años y todos miran para otro lado. Los finqueros no pueden hacerse los desentendidos: yo no puedo acampar en tu casa sin tu autorización”.

Carlos Zapata: críticas al Senado y el peso de LLA en Salta

El diputado nacional Carlos Zapata también estuvo presente y destacó la importancia de que La Libertad Avanza haya logrado colocar a un senador por el distrito más poblado.
“Es algo muy importante”, expresó.

Asimismo, cuestionó el funcionamiento histórico de la Cámara de Senadores de Salta: “Que el Senado actúe como escribanía le hace mucho mal a la democracia”.

Foto: Javier Rueda

Emilia Orozco: más representación y debates “más enriquecedores”

La senadora nacional Emilia Orozco celebró el crecimiento de La Libertad Avanza en los cuerpos legislativos locales. “Me gusta porque vamos a tener más representatividad; quizás los debates van a ser mucho más enriquecedores”, aseguró.

Foto: Javier Rueda

De cara al período 2026–2027, planteó que el desafío será seguir trabajando para consolidar al espacio: “Estamos acostumbrados, lamentablemente, a que se tomen decisiones arbitrarias. Queremos cambiar eso”.

Temas de la nota

