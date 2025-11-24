En Metán preocupan los postes y árboles a punto de caer y el cableado aéreo

Postes de empresas privadas en mal estado, al igual que árboles a punto de caerse y la situación irregular del cableado en altura, fueron algunos de los inconvenientes que dejó nuevamente al descubierto un temporal de viento, con ráfagas de más de 70 k/h, que se produjo el viernes pasado.

Hubo caídas de postes, de árboles, ramas y de cables en distintos barrios de Metán, además de un prolongado corte de energía eléctrica. Pero no todo terminó ese día, anoche volvió a caer un poste con cables, en la calle San Lorenzo, en el barrio Fátima.

“Fue un momento terrible, con los vecinos estuvimos cuidando con linternas para que no pase ningún niño, ni ocurra un accidente, porque el poste cayó, cortó la calle y todos los cables quedaron tirados. La ayuda demoró bastante en llegar para controlar la situación”, dijo un vecino del barrio Fátima a El Tribuno.

Relevamientos y notificaciones

“El temporal de viento fue muy fuerte y dejó muchos inconvenientes que fuimos solucionando. Con el tema de los postes y el cableado hicimos relevamientos en los dos últimos años, se labraron actas y se viene notificando, por ejemplo, a Telecom, EDESA y también a las áreas correspondientes de la Municipalidad. Hemos mejorado, pero todavía queda mucho por hacer”, dijo Leonardo Aguirre, quien es Subsecretario de Seguridad de la comuna metanense. “Hay muchos cables en algunos postes, en distintos sectores de la ciudad, entonces los herrajes no soportan, el peso es mucho y se caen, al igual que los postes que están en mal estado. Por eso vamos a seguir insistiendo, labrando actas y notificando a quien corresponda, por la seguridad de los vecinos”, destacó el funcionario.

Con respecto al arbolado dijo que vienen trabajando con diferentes áreas de la Municipalidad. “También se hicieron relevamientos, se extrajeron algunos porque corrían riesgo de caerse y en otros casos la planta de servicios hizo podas correctivas”, remarcó Aguirre.

Piden que saquen un eucalipto

Durante el fuerte temporal de viento del viernes pasado una de las situaciones más difíciles se vivió en la calle Mariano Boedo al 300 de barrio El Crestón, donde cayó una rama enorme de un eucalipto y un poste con cableado arriba de una casa, sin provocar daños de consideración.

Los vecinos del sector se mostraron indignados y dijeron que habían advertido el peligro de ese árbol de grandes dimensiones, sobre el que con anterioridad cayó un rayo durante una tormenta. Ahora los residentes de ese lugar siguen insistiendo a las autoridades municipales que lo deben sacar.

“Tenemos conocimiento de esa situación y la planta de servicios va a solucionar ese problema en el barrio El Crestón. Lo mismo ocurre con los eucaliptos que están en el tramo urbano, a un costado de la ruta nacional 9/34, en ese sentido hemos enviado una nota a Corredores Viales para que se haga una poda correctiva, pero todavía no recibimos respuestas”, sostuvo el Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Metán, Aguirre.



