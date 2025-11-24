La gran final del torneo Teco Racing fue un triunfo a la empatía

Una final inolvidable. El apasionante torneo Teco Racing 2025 de los autos de colección, tuvo un cierre lleno de adrenalina y emotividad, en donde 37 binomios de Salta, Jujuy y Tucumán compitieron el domingo en la exigente prueba por la mayor precisión de sus vehículos.

De esta manera, en la sexta y última edición del año, la dupla integrada por el multicampeón Fernando Nocetti y su nieto Alejandro, lograron subirse a lo más alto del podio tras imponerse con un Fiat 1500 modelo 1963, durante la verdadera fiesta que se llevó a cabo en el barrio privado de Las Liebres, en San Lorenzo Chico.

Cabe destacar que las pruebas fueron fiscalizadas por el también campeón salteño Alfredo Valdez Diez, actual director de Teco Racing.

El evento contó además con la participación del ministro de la Producción de la Provincia, Martín de los Ríos; el presidente de "Las Liebres", Martín Oviedo; la titular de la Fundación del Azul, Elena Cataldi y el presidente de la Fundación Meta Pué, Carlos Fallo.

Invitados de lujo

Pero lo cierto es que uno de los momentos de mayor emotividad se focalizó en la prueba especial donde participaron exclusivamente los chicos con capacidades diferentes de ambas instituciones.

Entre ellos estuvo Mateo Kesting, actual campeón salteño de boccias adaptadas y flamante medalla de bronce del torneo Parapanamericano llevado a cabo en Chile, en donde la Argentina cosechó 6 preseas.

En la oportunidad Teco Racing galardonó con los "trofeos de superación" a Bautista Meyer, Teresita Fallo, Francisco Strugamour y Gustavo Cohelle, de la Fundación Del Azul, y a Daniel Gutiérrez, de Meta Pué, como así también a Kesting.

Principales ganadores

El binomio compuesto por Fernando Nocetti y Alejandro Nocetti se quedó con el campeonato y en la categoría A el equipo ganador fue el de Santiago Valdez Diez y Matías Clement (Fiat 1500 m.1965), le siguieron Santiago Storni y María Storni Aráoz (Fiat 1500 m. 1969); Pablo Martuccio y Gisela Rodríguez (Fiat 1500 Vignale mod 1969) y el 4to puesto fue para Federico y Franco di Gianantonio (Fiat 1500 mod 1969).

En la categoría B ganó Gabriel Odriozola y José Odriozola (BMW 318 i A mod 1980) y lo siguieron Juan Nisiche y Agustina Nisiche (BMW 320 mod 1980); Nelson Guillermo de Andrés y Rodrigo Larrán (Peugeot 404 mod 1973) y cerraron Rodrigo Martearena y /Ema Martearena (Renault 6 GTL).

Lo que tenés que saber



Premios especiales: la final del Teco Racing también entregó premios para Adrián García (camaradería); Roberto Vicentelo - Salta- y Rafael Huespe -Jujuy- (Fair Play); Milagros Aragón (mejor copiloto); Martín Román -Salta-, Martín Hernández -Jujuy- (pilotos revelación).

Categoría C: la ganó el binomio de Miguel Torresel y Alejandra Tedeschi (BMW 520 mod 1980) y le siguieron Joaquín Bru y su copiloto (Chevrolet 400 mod 1974); Jorge Rodríguez Mella y Rafael Huespe (Alfa Romeo GTV) y Gustavo Meyer y Bautista Meyer (Falcon Deluxe).



Otras tres catagorías: en la categoría Pre Guerra ganó la dupla Juan José Aragón y Juan Cruz Aragón (baquet chevrolet 1933), mientras que en damas ganaron Agustina Nisiche y Ana Laura Nisiche (Mini cooper mod 2007) y en menores Juanchi y René Macedo (Porsche targa 911 mod 1971).

Novicios y principiantes: en novatos ganaron Martín Roman y Camila Faber (Mercedes Benz SLK) y le siguieron Carlos e Ignacio Fallo (Fiat 128 mod 1973) y en principiantes triunfaron Fernando y Pablo Jara (Mercedes Benz E320) y siguió José y Nicanor Palomares (Cupe Torino ZX mod 1982).