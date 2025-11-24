Un operativo por un simple desorden terminó con la captura de un buscado en Rosario de la Frontera

La siesta se agitó en Rosario de la Frontera cuando un procedimiento que parecía menor terminó revelando una situación inesperada: un hombre con pedido de detención vigente cayó detenido después de protagonizar un desorden en la vía pública.

El episodio ocurrió pasadas las 15 del domingo, en la esquina de La Candelaria y Guachipas, donde los efectivos de la División Infantería intervinieron para controlar un altercado que se había generado en la zona. Durante el procedimiento, los policías identificaron a los involucrados y fue allí cuando saltó la alerta: uno de ellos, de 36 años, registraba una orden judicial pendiente por causas penales.

Ante la confirmación del sistema, los uniformados actuaron de inmediato y lo trasladaron para dejarlo a disposición de la Justicia. De las actuaciones posteriores intervinieron los magistrados a cargo de las causas.

El operativo, que en principio parecía uno más entre los tantos llamados por conflictos callejeros, terminó revelando la importancia de los controles en sectores donde los desórdenes suelen ocultar situaciones de mayor gravedad.