Ciclismo: la Policía de Salta brilló en un campeonato de duplas organizado en Tucumán

En el marco del aniversario de la Policía de Tucumán, se realizó el Campeonato en Duplas, una competencia ciclística que reunió a representantes de diferentes fuerzas del país. En ese exigente escenario, la Policía de Salta fue protagonista con una actuación que mezcló esfuerzo, compromiso y una pizca de épica deportiva.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizaron el subjefe de la Policía de Salta, Walter Toledo, y el jefe de la División Bicipolicías, Oscar Aramayo, quienes alcanzaron un meritorio tercer puesto en la categoría Master B2. Una dupla que representó a la institución con orgullo.

Para Toledo, la carrera tuvo un condimento especial. Fue su primera participación en una competencia oficial de este tipo, enfrentando la distancia más exigente del campeonato, un recorrido de 52 kilómetros que puso a prueba resistencia física, fortaleza mental y capacidad de adaptación. Kilómetro a kilómetro, el subjefe fue ganándole al cansancio, a los nervios del debut y a las exigencias del circuito, acompañado por la experiencia y el ritmo firme de del cerrillano “Peke” Aramayo.

La carrera se desarrolló en un clima de camaradería entre las fuerzas, pero sin perder el espíritu competitivo propio del deporte. Cada dupla tuvo que coordinar estrategia, ritmo y fuerza para poder mantenerse en el pelotón y llegar en condiciones al tramo final. En ese contexto, el desempeño de los salteños no pasó desapercibido y recibió el reconocimiento tanto de los organizadores como de sus colegas de otras provincias.

Más allá del podio logrado por Toledo y Aramayo, la Policía de Salta también estuvo representada por los suboficiales Liliana Cruz, Daiana Ramos, Gabriel Jaime y Maribel Moya. Su presencia en el campeonato reafirmó el crecimiento de la disciplina ciclística dentro de la fuerza y el interés por promover la actividad física como parte de la formación integral del personal.

Las más veloces y las primeras mujeres en cruzar la línea de llegada, logrando traer por primera vez a Salta el título de la general de damas: se trata de la sargento ayudante Daiana Ramos, de Cerrillos, y la sargento Roxana Maribel Moya, de Cafayate. Ambas pertenecen al equipo de los Bicipolicías.

El Campeonato Policial en Duplas fue un espacio de encuentro, integración y fortalecimiento de vínculos entre policías de distintas jurisdicciones. En ese sentido, la participación salteña fue valorada por su actitud, su compañerismo y su predisposición para sumarse a una jornada que combinó deporte, salud y convivencia.

Con la satisfacción del objetivo cumplido y la experiencia ganada, los efectivos salteños regresaron con varias medallas y el orgullo de haber dejado en alto el nombre de la Policía local, demostrando que el deporte también es una forma de servicio.