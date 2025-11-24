Orán se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis económica que no encuentra respuesta

La ciudad de Orán ingresará este martes en un escenario crítico: no habrá colectivos urbanos circulando en sus barrios. Las empresas Gauchito Gil y San José, únicas prestadoras del servicio local, comunicaron que suspenderán de manera total sus recorridos ante lo que califican como una situación “insostenible” generada por la quita de subsidios, el aumento permanente de los costos operativos y la ausencia de respuestas por parte del municipio.

La medida no surge de un día para otro. En las últimas semanas, los vecinos ya habían advertido frecuencias cada vez más espaciadas, producto de las dificultades para mantener las unidades en la calle. Según explicaron desde las firmas, llegar a este punto es el resultado de meses de gestiones sin éxito.

“Hemos aguantado más de lo normal para preservar los puestos de trabajo y por nuestros clientes, pero hoy ni siquiera estamos llegando a cubrir los gastos básicos de las unidades”, señaló uno de los gerentes consultados. Indicó que, aun con reuniones mantenidas con distintos sectores del Gobierno, no apareció ninguna alternativa concreta que permitiera sostener el servicio, según informan diferentes medios oranenses.

En una nota formal presentada el 19 de noviembre al intendente Baltasar Lara Gros, la firma Gauchito Gil S.R.L. detalló los motivos de la suspensión y advirtió sobre la “imposibilidad material de continuar con la prestación en condiciones mínimas de operatividad”. El documento remarca puntos clave:

• La interrupción total comenzará este martes 25 de noviembre.

• Las empresas ya no pueden afrontar gastos esenciales como el combustible.

• La problemática fue expuesta previamente en comunicaciones oficiales fechadas el 29 de julio y el 23 de septiembre, sin obtener respuestas ni medidas paliativas.

• Las gestiones administrativas están agotadas y continuar operando implicaría comprometer la seguridad de las unidades y de los pasajeros.

Desde la compañía sostienen que la decisión fue tomada para evitar “perjuicios mayores” y que, aunque lamentan los inconvenientes que se generarán entre los usuarios, no existe margen económico para sostener el sistema tal como está.

Con este panorama, Orán amanecerá sin transporte urbano mientras las empresas esperan que el Gobierno municipal o provincial intervengan con urgencia para evitar un conflicto que afectará de manera directa el traslado de trabajadores, niños a la escuelas y centros de salud.

