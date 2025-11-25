PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
25 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

ADP SALTA
A.Sal.Box
Club San Antonio
Autos de Colección
escenario judicial
Legisladores salteños
saencismo
Ministerio de Defensa
ADP SALTA
A.Sal.Box
Club San Antonio
Autos de Colección
escenario judicial
Legisladores salteños
saencismo
Ministerio de Defensa

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

ADP celebró su 75° aniversario con un llamado a la unidad

Mazzone hizo un balance de gestión con una mirada hacia el futuro.
Martes, 25 de noviembre de 2025 01:45
Fernando Mazzone, secretario general de ADP.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asociación Docente Provincial (ADP) celebró el sábado su 75° aniversario con una multitudinaria cena show en los salones de Elegance, en una noche marcada por la presencia de autoridades, homenajes y un fuerte mensaje institucional. Entre los invitados destacó la ministra de Educación, Cristina Fiore, quien entregó al gremio una placa recordatoria por las siete décadas y media de trayectoria.

Como parte de los festejos, los invitados recibieron el libro "ADP, un camino de 75 años", una obra de 121 páginas que cuenta la historia de la entidad desde sus orígenes. El volumen reúne documentos, fotografías y testimonios que reflejan luchas, avances, procesos internos y el papel del sindicato en la vida educativa de Salta. "Es mucho más que un compilado histórico: es un registro único para el sindicalismo docente", señalaron desde la organización.

Durante la celebración, el secretario general de la ADP, Fernando Mazzone, encabezó un discurso en el que combinó un balance de gestión con una mirada hacia el futuro. Hizo hincapié en la necesidad de cuidar la institución por encima de cualquier conflicto interno.

"Esta es una institución que tiene muchos años y no se merece estar en boca de nadie. Se puede criticar a los dirigentes, pero no a la institución", afirmó. Mazzone aseguró que en los últimos años se logró "retomar la senda del crecimiento", con una gestión basada en la transparencia y la administración responsable.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD