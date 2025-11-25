Anta: Un tanque de combustible habría explotado

A cuenta gotas va saliendo información sobre la colosal explosión registrada el domingo por la tarde en el Centro 25 de Junio, en Salta Forestal, departamento Anta, que mantiene en vilo a toda la zona. El estallido se produjo dentro del predio de una empresa agropecuaria y estuvo vinculado a la explosión de un tanque de combustible de gran capacidad, de acuerdo a lo que se conoció ayer, aunque no hay información oficial sobre el tema. El hecho dejó al menos un trabajador fallecido y varios heridos, mientras la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió.

El siniestro se registró alrededor de las 15.40, del domingo, cuando el destacamento Policial 25 de Junio fue alertado por el guardia de portería de la empresa agropecuaria sobre un incendio en contenedores de combustible ubicados dentro del predio. Al arribar, los efectivos constataron que tres módulos tipo contenedor ardían intensamente, junto a un tanque cisterna de entre 25.000 y 30.000 litros, utilizado para abastecer maquinaria de la finca.

En un primer momento se habló de la explosión de una garrafa de gas, pero esa versión perdió fuerza con el correr de las horas. Vecinos y personas vinculadas a la actividad en Salta Forestal indicaron que el estallido se habría originado por la acumulación de gases del tanque de combustible, los cuales podrían haberse encendido a raíz de un foco ígneo generado en las inmediaciones.

"En una casilla rodante que estaba cerca del galpón y del tanque de combustible, los obreros estaban haciendo un asado. Aparentemente el calor generó un foco de fuego que se propagó por los gases que emana ese tipo de cisternas y ahí se produjo la explosión", relató un vecino de la zona, quien señaló que en el lugar había varias personas, aunque ese número no fue confirmado oficialmente. "Me dijeron que uno falleció en el acto y que hay otros en código rojo", añadió.

Según un informe preliminar, en el sector se encontraban al menos cinco empleados de una empresa de fumigaciones que presta servicios en la finca. Como consecuencia del incendio y la explosión, tres trabajadores sufrieron quemaduras leves, uno fue trasladado al Hospital Dr. Oscar H. Costas de Joaquín V. González con quemaduras de segundo grado y un quinto trabajador falleció en el lugar, atrapado entre las llamas. Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de la víctima fatal ni sobre la situación clínica detallada del resto de los heridos. Las imágenes del siniestro, que se viralizaron rápidamente en toda la provincia, mostraron un escenario devastador, con estructuras calcinadas y enormes daños materiales en el interior del predio.

En el operativo trabajaron efectivos del Destacamento Policial 25 de Junio, junto a personal de la División Seguridad Urbana 5 y de la Sección Técnica de Bomberos 5, que realizaron las primeras tareas de control.

Silencio de la Justicia

La Fiscalía Penal de Joaquín V. González y el Juzgado de Garantías tomaron intervención en la causa y dispusieron una serie de medidas judiciales para esclarecer el hecho. Al tiempo que se espera que hoy se expida la fiscalía. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las pericias podrían comenzar en las próximas horas, una vez que estén garantizadas las condiciones de seguridad en el lugar, debido a la presencia de restos de combustible y estructuras inestables.

Mientras tanto, la empresa involucrada no emitió ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.