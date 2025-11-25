Continúa hoy el juicio por los "Cuadernos de las coimas"

La causa por los cuadernos de las coimas, que tiene procesada a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 imputados, entre empresarios y ex funcionarios, retomará hoy a las 13 con una audiencia virtual en una semana en la que se iniciará el régimen de dos audiencias semanales. El Tribunal Oral Federal 7 continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, en un acusación que terminará de leerse el 2 de diciembre. Así, durante las dos audiencias de esta semana se escucharán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán a lo largo del juicio.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, habían decido la semana pasada sumar a partir del 25 de noviembre una segunda audiencia para los días martes, además de haber presentado un oficio donde reiteraron los pedidos, efectuados a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, sobre la dotación de mayores recursos humanos y mejoras en la infraestructura edilicia.

La semana pasada, el TOF resolvió además apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-, por presentar "una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva", después de que los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Además de la ex presidenta Fernández de Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra pública José López; el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública.