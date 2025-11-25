PUBLICIDAD

25 de Noviembre, Salta, Argentina
ADP SALTA
A.Sal.Box
Club San Antonio
Autos de Colección
escenario judicial
Legisladores salteños
saencismo
Ministerio de Defensa
Nacionales

Continúa hoy el juicio por los "Cuadernos de las coimas"

Habrá dos audiencias semanales. Se juzgarán 540 hechos
Martes, 25 de noviembre de 2025 01:45
El fiscal Carlos Stornelli.
La causa por los cuadernos de las coimas, que tiene procesada a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 imputados, entre empresarios y ex funcionarios, retomará hoy a las 13 con una audiencia virtual en una semana en la que se iniciará el régimen de dos audiencias semanales. El Tribunal Oral Federal 7 continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, en un acusación que terminará de leerse el 2 de diciembre. Así, durante las dos audiencias de esta semana se escucharán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán a lo largo del juicio.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, habían decido la semana pasada sumar a partir del 25 de noviembre una segunda audiencia para los días martes, además de haber presentado un oficio donde reiteraron los pedidos, efectuados a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, sobre la dotación de mayores recursos humanos y mejoras en la infraestructura edilicia.

La semana pasada, el TOF resolvió además apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-, por presentar "una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva", después de que los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Además de la ex presidenta Fernández de Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra pública José López; el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública.

 

Temas de la nota

