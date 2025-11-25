Muerte y reclamos en el Bermejo

Un joven desaparecido el domingo en las aguas del Bermejo, en el norte de la provincia, produjo ayer una grave denuncia pública de sus familiares y allegados, al hacer público su malestar por el destrato -según dijeron-sufrido cuando buscaban ayuda en las fuerzas públicas.

La familia de Ricardo Raúl Tejerina, quien se encontraba desaparecido desde el domingo a las 16.50 -hora en la que se realizó la llamada de emergencia al 911- expresó públicamente su profundo malestar e indignación frente a la falta de respuestas claras y la demora en los procedimientos por parte de las fuerzas intervinientes.

El joven fue hallado, el lunes por la mañana, por sus familiares y amigos quienes realizaron rastrillajes incluso nocturnos antes la desesperante situación. Los denunciantes aseguraron: "Ricardo salió a pescar en la zona de El Pericón (en Orán), siendo ese el último lugar del que se tuvo conocimiento. A pesar de la urgencia, no recibimos información precisa por parte de la Policía ni Bomberos, lo que obligó a que nuestros propios familiares realizaran rastrillajes durante la noche, desde las 20 del domingo hasta las 3 y nuevamente desde las 5 ya del lunes".

Y agregaron: "Gracias al esfuerzo de la familia el lunes, antes de las 8, se halló el cuerpo de Ricardo, lamentablemente ya sin vida. Desde ese momento, y hasta ahora, solo hay personal policial sin herramientas adecuadas y se nos exige esperar al CIF mientras el cuerpo permanece expuesto bajo el sol (dijo la familia ayer por la mañana)".