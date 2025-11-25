PUBLICIDAD

15°
Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Nacionales

Reforma laboral y empleo en blanco

Abogado pide costo cero para blanquear el 50% de empleados.
Martes, 25 de noviembre de 2025 01:45
De Diego: "La mayoría de los convenios son de 1975".
El abogado laboralista y asesor del proyecto sobre la reforma laboral que propone el Gobierno Nacional, Julián de Diego, confirmó que el 50% de la economía laboral "no está registrada" y que el eje central de la iniciativa es que "todos estén dentro de la ley".

En declaraciones radiales, dijo que con estas modificaciones deben implementar que la contratación de los empleados sea "flexible, fácil y sencilla" a la hora de ser registrados. "El costo de ingreso a la economía registrada debe ser cero. Además, hay que modificar condiciones internas: banco de horas, vacaciones y jornadas promedio, entre otros puntos", aseguró el asesor.

Entre otras cuestiones, la comisión integrada por los tres grupos de asesores (Ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado, más el equipo del secretario de trabajo Julio Cordero) intentarán generar un mecanismo donde "no haya multas ni sanciones" para los empleadores,

Por otra parte, explicó que la indemnización mantendría el sueldo "por un año", sin embargo, se excluirían "prestaciones no mensuales y no remunerativas"; asimismo, sostuvo que el banco de horas sería resuelto "por cada convenio colectivo".

 

Temas de la nota

Temas de la nota

