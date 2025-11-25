PUBLICIDAD

Maltrato animal en Salta
Miranda
Estudiantes de Buenos Aires
Copa Mundial 2026
Primera Nacional
Metán
Liga Argentina de Básquet
Denuncia de mala praxis
El Puma Rodríguez
Espectáculos

¿Qué dijo El Puma Rodríguez de su cruce en un avión?: “No me siento bien”

El cantante fue sacado de un vuelo Ecuador-Miami tras un altercado con la tripulación. Su versión: fue un “encontronazo” por no ser tratado “bien”.
Martes, 25 de noviembre de 2025 18:42
El reconocido cantante José Luis "El Puma" Rodríguez protagonizó un altercado con la tripulación de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador-Miami, lo que culminó con su expulsión de la aeronave en un incidente que se viralizó en redes sociales.

La disputa comenzó cuando el artista intentaba grabar la situación con su celular, visiblemente molesto. En el video, el cantante intenta explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo:

"No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…," se escucha decir al "Puma" antes de que el capitán le ordenara desembarcar.

La versión del cantante fue que tuvo un "encontronazo" con una persona de la tripulación que no lo trató "bien", y que intentó pedir disculpas en varias ocasiones. Sin embargo, el piloto tomó la decisión de expulsarlo del avión, alegando que el artista había sido "grosero" con el personal.

El "Puma" Rodríguez finalmente agarró su carry on y descendió del vuelo, mientras sus seguidores lamentaban el trato recibido por el artista internacional.

 

 

 

 

 

 

 

