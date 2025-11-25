Una amenaza en plena calle terminó con un allanamiento y un detenido en Salvador Mazza

El robo ocurrió en cuestión de segundos, con un arma blanca como intimidación y una víctima que solo alcanzó a ver cómo se llevaban su celular. Detrás de ese momento de tensión, se puso en marcha una investigación que el lunes culminó con un allanamiento en Salvador Mazza y la detención de un joven de 22 años acusado de robo calificado.

El caso se originó a partir de una denuncia radicada luego de que una persona fuera abordada en la vía pública y amenazada con un arma blanca para entregarle su teléfono. A partir de ese hecho, tomó intervención la subdirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, que desplegó personal del Grupo Investigativo del Sector 43 para avanzar con tareas de inteligencia en la zona.

Con datos aportados por la víctima, relevamientos en el lugar y otras diligencias de rigor, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho. Con esa información, se solicitó una medida judicial que fue otorgada por el Juzgado de Garantías 2, bajo intervención de la Fiscalía Penal 2.

El procedimiento se concretó en una vivienda de barrio La Pista, donde el personal policial realizó un allanamiento que permitió el secuestro de un arma blanca y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación directa con el hecho denunciado.

El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones procesales. Desde la fuerza no descartaron que puedan surgir nuevas medidas en el marco de la investigación, ya que se analiza si el joven estaría vinculado a otros episodios similares ocurridos en esa zona fronteriza.