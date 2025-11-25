PUBLICIDAD

Autos de Colección
escenario judicial
Legisladores salteños
saencismo
Ministerio de Defensa
Inseguridad en Salvador Mazza
antologias
Incidente y detención
Incidente y detención

Un desorden en plena madrugada y un pedido de captura oculto en Capital

Un operativo de Seguridad Urbana en avenida Reyes Católicos terminó con la detención de un joven de 20 años que era requerido por la Justicia por una causa de lesiones. La intervención se activó a partir de un llamado de vecinos.
Martes, 25 de noviembre de 2025 07:18
Causó incidentes en la via pública y fue detenido. Tenía pedido de captura.
La escena parecía una más dentro de tantas alertas nocturnas que llegan al 911: gritos, disturbios y un joven generando caos en plena avenida. Pero lo que a simple vista era un incidente menor en la Reyes Católicos, terminó revelando algo más grave: el involucrado tenía un pedido de captura vigente por una causa de lesiones.

El procedimiento se registró durante la madrugada sobre avenida Reyes Católicos al 1700, cuando personal de Seguridad Urbana fue alertado por vecinos ante la presencia de un joven que ocasionaba desorden en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos lograron controlar la situación y proceder a su identificación.

Fue en ese momento cuando, al verificar sus datos personales en el sistema, se constató que el joven -de 20 años- se encontraba requerido por la Justicia, en el marco de una causa por lesiones. De inmediato, los efectivos procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

En el hecho tomó intervención el Juzgado de Garantías 5, que dispuso las medidas correspondientes y ordenó que el detenido quedara a disposición judicial para continuar con las actuaciones procesales.

Desde la fuerza volvieron a recordar que los llamados de los vecinos son fundamentales para activar respuestas rápidas ante situaciones sospechosas o conflictos en espacios públicos, a través del Sistema de Emergencias 911.

