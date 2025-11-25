La golpearon y la dejaron tirada tras salir de un boliche en Embarcación

La escena fue cruda, directa y frente a todos. En la madrugada de este domingo, una joven fue brutalmente agredida por al menos tres mujeres a la salida de un boliche en la ciudad de Embarcación y quedó tendida sobre el pavimento, casi inconsciente, en la intersección de calle Yrigoyen y 20 de Febrero.

Según relataron testigos presenciales, la víctima recibió varios golpes, algunos de ellos en la cabeza, hasta que cayó al suelo sin poder defenderse. Las agresoras se retiraron rápidamente del lugar, aprovechando el caos y la confusión generada tras el cierre del local nocturno.

Personal policial llegó minutos después de recibir el aviso, pero ya no encontró a las responsables en la zona. Los uniformados aseguraron el lugar y solicitaron la asistencia del servicio de salud, que arribó para brindar las primeras atenciones médicas a la joven.

En el sector donde ocurrió el ataque existen cámaras de seguridad privadas y públicas, por lo que la Policía trabaja sobre el relevamiento de esas imágenes para intentar identificar a las agresoras. Fuentes cercanas al caso indicaron que ese material podría ser clave para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades.

Violencia nocturna y alcohol

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de la violencia a la salida de boliches, una situación que genera preocupación creciente en distintas ciudades del norte salteño. Testigos señalaron que en el momento del ataque había una gran cantidad de jóvenes en la zona, muchos de ellos bajo los efectos del alcohol. La violencia fluye en ellos de un momento a otro en espacios públicos.

En Embarcación, como en otras localidades, se repite una escena que ya ha dejado consecuencias graves en el pasado reciente.

No es un hecho aislado

El ataque recuerda episodios recientes ocurridos en la provincia, donde jóvenes fueron brutalmente golpeados a la salida de boliches. Hace menos de un mes, en San Ramón de la Nueva Orán, un joven fue salvajemente agredido tras salir de un local nocturno y terminó internado en grave estado en el Hospital San Vicente de Paul.

A nivel nacional, el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell en 2020, sigue siendo un símbolo del nivel extremo que puede alcanzar este tipo de violencia. Lejos de quedar como una lección aprendida, hechos como el ocurrido ahora en Embarcación muestran que el problema sigue vigente.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se informaron detenciones por el hecho. La Policía y la Justicia trabajan en la identificación de las agresoras y en la recolección de testimonios y material fílmico.

Desde el entorno de la joven reclamaron justicia y mayor presencia policial en las salidas de los boliches, especialmente en los horarios críticos en los que se concentran grandes grupos de jóvenes y suelen registrarse conflictos.

“Esto se está volviendo algo cada vez más común y peligroso, como si fuera normal, y no lo es. Un golpe en la cabeza puede costarle la vida a una persona. Muchos de los que agreden están alcoholizados y no dimensionan que este tipo de ataques pueden terminar en una tragedia o con ellos presos, con una causa penal que los va a marcar de por vida”, expresaron las autoridades policiales.

Fuente UVC Canal 10 de Embarcación