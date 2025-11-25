Tiro deportivo: Cerrillos regresó de Buenos Aires cargado de medallas

El tiro deportivo salteño volvió a decir presente en una cita importante a nivel nacional. Del viernes 21 al domingo 23 del corriente, en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, se disputó el 83° Campeonato Nacional de Pequeño Calibre, uno de los eventos más importantes del calendario porque definía el ranking nacional y reunió a tiradores de todas las provincias en una sola sede. Y allí estuvo el team de Cerrillos, que fue a competir y volvió cargado de medallas.

Con temple, concentración y mucho entrenamiento encima, los representantes del Cerrillos Tiro Club tuvieron una actuación destacada tanto en pruebas individuales como por equipos, especialmente en las categorías juveniles, donde dejaron en claro que el recambio viene fuerte.

En la modalidad Tendido Miras Abiertas, Melisa Parra y Gimena Cruz se subieron al segundo lugar del podio en equipos, logrando la medalla de plata tras una serie muy sólida.

En Carabina 22 olímpica, en la modalidad Tendido, las juniors Virginia Parra y Delfina Ruiz se quedaron con la medalla de oro, mostrando un nivel altísimo frente a competidoras de todo el país. Además, junto a Eduardo Cruz, lograron la medalla de plata en la categoría equipos de tres tiradores.

Otra gran actuación llegó en Tendido Olímpico 3x20, una de las pruebas más exigentes del campeonato. En Juniors Mujeres, Virginia Parra se colgó la medalla de plata, mientras que Gimena Cruz se llevó el bronce. En Juniors Varones, Eduardo Cruz también se subió al podio con la medalla de bronce.

Y como si fuera poco, en equipos Juniors Mujeres, Virginia Parra y Gimena Cruz lograron otra medalla de plata. Pero el broche de oro llegó en la prueba de equipos de tres tiradores en Tendido Olímpico 3x20, donde Virginia Parra, Gimena Cruz y Eduardo Cruz se consagraron campeones nacionales y se colgaron la medalla de oro.

Un fin de semana redondo para el tiro de Cerrillos, que volvió a dejar bien alto el nombre de Salta en una competencia de máxima jerarquía. Talento, disciplina y futuro asegurado.