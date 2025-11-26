Piso de parquet profesional en el Complejo deportivo de Cerrillos

El municipio de Cerrillos puso en marcha una obra largamente esperada y definida por las autoridades como "histórica" para el deporte local: la instalación del primer piso de parquet profesional en el Complejo Municipal. La intervención forma parte de un proyecto integral que incluye la mejora de los desagües pluviales y el cerramiento total de la nave deportiva, un paso imprescindible para garantizar condiciones óptimas de uso en todo el año.

La ejecución avanza gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Plan META, una herramienta pensada para fortalecer a las instituciones deportivas y mejorar la infraestructura donde entrenan diariamente cientos de cerrillanos. El nuevo piso de parquet -un estándar utilizado en competencias oficiales- marca un antes y un después para disciplinas como básquet, vóley, newcom y futsal, que hasta ahora debían desarrollarse en superficies improvisadas o adaptadas. Con esta obra, Cerrillos se prepara para recibir torneos federados y proyectarse como un polo deportivo regional, capaz de albergar eventos de nivel.

Este hito se suma a una serie de intervenciones realizadas previamente en el Complejo Municipal. En los últimos meses se reacondicionaron las tribunas, se refaccionó por completo el techo de la sala de cine, se renovó el piso y se restauró la pantalla. Además, se repararon baños que habían sido vandalizados, se colocaron nuevas puertas y se modificó la cámara séptica, en un intento por recuperar espacios que permanecieron años deteriorados.

Con estas mejoras, el municipio busca no solo modernizar su infraestructura deportiva, sino también recuperar un lugar de referencia comunitaria que, durante décadas, funcionó como punto de encuentro para distintas generaciones. Las obras apuntan a devolverle al complejo su vitalidad original y a preparar el terreno para un uso más intensivo y profesionalizado en los próximos años.