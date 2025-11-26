PUBLICIDAD

Crisis en el IPS
McDonald?s
caso ramasco
China Eastern Airlines
Stranger Things
Aguaray
Torneo Clausura
Fundación Salta
Deportes

Cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final del Clausura: así se desarrollará esta fase

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los partidos de cuartos.
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 18:22
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.

Central Córdoba viene de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que Estudiantes dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central, pocos días después de que el “Canalla” fuera designado por la AFA como Campeón de Liga 2025, un torneo que se inventó de la noche a la mañana.

El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, está programado para las 18:30.

Boca accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.

Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Lanús o Tigre, que definirán al último clasificado a los cuartos de final esta noche.

En caso de que su rival sea Tigre, Racing jugará de local, aunque si avanza el “Granate” tendrá que ir de visitante.

El cronograma y horario de los cuartos de final del Torneo Clausura

  • Sábado 29/11: Central Córdoba de Santiago del Estero - Estudiantes de La Plata a las 21:30
  • Domingo 30/11: Boca - Argentinos Juniors a las 18:30
  • Lunes 1/12: Barracas Central - Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17
  • Lunes 1/12: Racing - Lanús/Tigre a las 21:30

