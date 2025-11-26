PUBLICIDAD

26 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Espectáculos

José Rueda inaugura la muestra “Reflejos cotidianos”

Trabajos en acrílico integran la exposición, la cita es este jueves, a las 20, en el Museo Histórico de la UNSa. Mario Salim y Raúl Rojas acompañarán al artista con música y poesía.
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 19:24
José Rueda expone en el Museo Histórico de la UNSa, Buenos Aires 177. Foto, gent. Isidoro Zang
El artista salteño José Antonio Rueda inaugura la muestra “Reflejos cotidianos” este jueves 27 de noviembre. as las 20. La exposición quedará habilitada en la sala José Luis Cabezas, del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta, Prof. Eduardo Ashur, sito en Buenos Aires 177.

Rueda, pintor, escultor y muralista salteño, cursó sus estudios en la Escuela Provincial de Bellas Tomas Cabrera, y también en el Profesorado de Ciencias de la  Educación, en Humanidades, en la Universidad Nacional de Salta.

El artista nacido en Salta capital participó en diferentes  eventos  culturales  a nivel provincial, nacional e internacional.

Sus más recientes exposiciones individuales fueron "Resplandor natural", concretado en salas de Pro Cultura Salta en octubre de 2023. En tanto que “Esparciendo sentidos” pudo visitarse en el Museo Presidente José Evaristo Uriburu en el 2024.

“Reflejos cotidianos” que reúne once trabajos realizadas en acrílico, cuenta con la curaduría de Raúl Almendares y el auspicio del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (Cisen) de la Facultad de Humanidades de la UNSa.

En la jornada inaugural en la casona de Buenos Aires 177 participarán el cantautor Mario Salim y el poeta Raúl Rojas.

 

Temas de la nota

