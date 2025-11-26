José Rueda inaugura la muestra “Reflejos cotidianos”

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El artista salteño José Antonio Rueda inaugura la muestra “Reflejos cotidianos” este jueves 27 de noviembre. as las 20. La exposición quedará habilitada en la sala José Luis Cabezas, del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta, Prof. Eduardo Ashur, sito en Buenos Aires 177.

Rueda, pintor, escultor y muralista salteño, cursó sus estudios en la Escuela Provincial de Bellas Tomas Cabrera, y también en el Profesorado de Ciencias de la Educación, en Humanidades, en la Universidad Nacional de Salta.

El artista nacido en Salta capital participó en diferentes eventos culturales a nivel provincial, nacional e internacional.

Sus más recientes exposiciones individuales fueron "Resplandor natural", concretado en salas de Pro Cultura Salta en octubre de 2023. En tanto que “Esparciendo sentidos” pudo visitarse en el Museo Presidente José Evaristo Uriburu en el 2024.

“Reflejos cotidianos” que reúne once trabajos realizadas en acrílico, cuenta con la curaduría de Raúl Almendares y el auspicio del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (Cisen) de la Facultad de Humanidades de la UNSa.

En la jornada inaugural en la casona de Buenos Aires 177 participarán el cantautor Mario Salim y el poeta Raúl Rojas.