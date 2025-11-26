La modelo argentina de Miss Universo regresó al país y contó que está de novia con un futbolista

Después de la final de Miss Universo 2025, celebrada la noche del 20 de noviembre en Tailandia, la corona fue para Fátima Bosch, representante de México. Por su parte, la Miss Argentina Aldana Masset regresó al país tras el certamen, visiblemente decepcionada por no haber logrado entrar al Top 30.

Al llegar a la zona de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue recibida por fanáticos que la acompañaron desde el primer momento. Frente a ellos, se mostró honesta y emocionada: "Estábamos en shock todas. Mi entrevista fue buena, al jurado le gustó mucho. También subí al escenario de la final a cantarles a todos. Todo lo que me pedían lo hice de la mejor manera, impecable. Todavía estoy en shock y no entiendo", relató la modelo. El momento fue registrado por una usuaria de TikTok.

Su relación con el futbolista Fausto Vera

Además, la joven habló de su experiencia y de su relación de cuatro años con un futbolista: Fausto Vera. Y luego en el programa de Moria Casán amplió: "Comenzó hace cuatro años y, desde entonces, la pareja convive en Brasil, donde el futbolista juega para el Atlético Mineiro. La modelo subrayó la importancia del respaldo del jugador en su vida personal y profesional. “Estoy de novia hace cuatro años. Él me apoya desde siempre”.

Durante los días previos a la final, las concursantes participaron de diversas instancias del certamen. Una de las más recordadas fue la pasarela del traje típico, en la que Aldana eligió una creación cargada de simbolismo, buscando reflejar la esencia del folklore nacional y rendir homenaje a las raíces culturales de Argentina.

En la final, las participantes brillaron con sus trajes de gala llenos de glamour, pero la ilusión de Aldana de llegar al Top 30 no se concretó. Finalmente, la corona fue para Fátima Bosch, representante de México.

Tras la experiencia, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, destacando la importancia de representar a su país: "Hoy no me voy con una corona, pero me voy con algo más grande: con el amor de mi gente y la certeza de haber representado a mi país con honestidad, fuerza, corazón y pasión", dijo según el medio Telefé.

"Solo tengo una palabra: ¡Gracias! Gritar Argentina ante el universo es un privilegio que voy a llevar conmigo para toda la vida. Esta experiencia fue realmente maravillosa. Tal vez los resultados no fueron los que soñamos, pero dejé el alma en el concurso desde el primer momento. Ustedes lo vieron y fueron parte de ello, lo di todo", sumó.