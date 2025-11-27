Aprender a escuchar y dialogar

"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como humanos" (Martin Luther King)

En las últimas semanas diversos episodios de violencia escolar reportados en distintos puntos del país encendieron las alarmas. Expertos y organismos internacionales, como UNICEF, advierten sobre un incremento de la problemática que refleja un fenómeno social más amplio. Padres, docentes, directivos expresan su impotencia y preocupación ante la escalada de agresiones. La violencia escolar puede producirse por hechos externos a la escuela o por otros que acontecen dentro de ella. Por eso, debemos analizarla desde la cultura institucional; es decir, desde los valores, creencias, normas y prácticas compartidas que guían el comportamiento dentro de la escuela.

Ejemplo: "¿cuál es el concepto de "autoridad"? ¿Cuál el de "disciplina"? ¿y sobre la forma de construir convivencia? ¿qué concepto de estudiante se aplica?

¿Cuál es el lugar que "ocupan" los alumnos desde la "mirada" de los docentes y directivos, el vínculo que se construye entre todos, etc.? Las respuestas a estas preguntas construyen un modelo de escuela y su cultura que, va a colaborar, o no, con una búsqueda de consenso, desde el diálogo, la escucha activa, la regulación de las emociones, en síntesis, desde una comunicación eficiente y empática.

El castigo no funciona; modela en función de la coerción, en contraposición de la cooperación, y afecta directamente al desarrollo moral de las personas y las sociedades. Niños y adolescentes quedan estancados en la fase moral de funcionamiento por el miedo al castigo.

La clave está en no naturalizar ninguna forma de violencia para poder desarrollar habilidades restaurativas, que son un conjunto de técnicas y prácticas que se centran en la resolución pacífica de conflictos, mediante el diálogo y la reconstrucción de relaciones dañadas. Estas habilidades incluyen: la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía, la reflexión sobre el impacto del propio comportamiento y el uso de preguntas restaurativas para identificar necesidades y reparar el daño de manera colaborativa; es decir, fomentar la reflexión sobre el comportamiento y su impacto: "¿Qué pasó?" "¿Cómo te sentiste?" "¿Qué puedes hacer para arreglarlo?".

Se requiere, ni más ni menos, un cambio de paradigma: pasar del control de los otros (estudiantes) a la gestión de las relaciones. Con una nueva mirada" hacia el "otro". De ese modo, dejar el Modelo Punitivo (rígido, hierático, jerárquico y autoritario) y adoptar un Modelo Restaurativo que se fundamenta en una dimensión ética, humanista y relacional. Construir una comunicación no violenta. Diálogos atravesados por la circulación de la palabra, por la democratización de las decisiones y la voluntad de la participación.

El docente debe constituirse en "facilitador de diálogo", entendiendo por diálogo a un proceso de genuina interacción mediante el cual las personas cambian gracias al aprendizaje adquirido por una profunda disposición a escuchar.

El facilitador desarrolla la integridad personal, transparencia y seguridad; el reconocimiento, a través de la escucha, la humildad, el respeto a sí mismo y los demás. Crea un ambiente de igualdad, respeto y generosidad. Y no dar consejos ni orientaciones.

Un buen ejemplo de este rol son los Círculos de Diálogo, donde todos los miembros de la comunidad tengan voz para analizar cómo afrontar un determinado problema y sus causas.

Las relaciones de confianza refuerzan a las comunidades. Los círculos son una de las prácticas más restaurativas, ya que hacen posible que miembros de la comunidad se impliquen en la toma de decisiones sobre cómo afrontar la situación de conflicto o daño.

Como pensaba Luther King, queda pendiente aprender a vivir como humanos, tenemos la posibilidad y oportunidad de desarrollarnos en este sentido. O como dice Edgard Morin, "la humanidad está lejos de haber agotado sus posibilidades intelectuales, afectivas, culturales, civilizacionales, sociales y políticas".