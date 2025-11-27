PUBLICIDAD

27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

El Clan Sena retrasa el final y pide la nulidad del veredicto

Recién hoy será la audiencia donde se sabrá la cantidad de años que pasarán en prisión por el homicidio de Cecilia Stryzsowski, ocurrido en junio de 2023.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 01:27
La audiencia que se realizó contra el Clan Sena.
Los abogados de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, tres de los hallados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski, solicitaron en la audiencia de cesura la nulidad del veredicto, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que se informó cuarto intermedio hasta este jueves por la mañana.

Los defensores Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna pidieron ante la jueza Dolly Fernández que se declare nulo el veredicto dictado por el jurado popular por falencias en el proceso.

El único de los acusados que no estuvo presente en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal fue Emerenciano Sena. Acerca de la Fiscalía y la querella, ambas partes pidieron ante el tribunal que las nulidades presentadas por las defensas no sean tomadas en cuenta.

Otro punto expuesto tras el cuarto intermedio, fue la solicitud de la defensa de César Sena de que se investigue a Gloria Romero, mamá de la víctima, por falso testimonio. Frente al extenso debate, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta hoy.

 

