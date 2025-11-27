Árbitros confirmados para los cuartos del Clausura: Echenique estará en Boca–Argentinos

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma y las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1° de diciembre. La etapa aparece como uno de los momentos más determinantes del campeonato, ya que de estos cruces saldrán los cuatro semifinalistas en la recta final del torneo.

El foco principal estará puesto en el duelo entre <strong>Boca y Argentinos Juniors, que se disputará el domingo a las 18.30 en La Bombonera. Para ese partido fue designado como árbitro principal Fernando Echenique, con Lucas Novelli a cargo del VAR. La elección volvió a instalar debate entre los hinchas, especialmente por tratarse de un cruce directo con clima de clásico y con mucho en juego.

El inicio de los cuartos será el sábado por la noche en Santiago del Estero, donde Central Córdoba (SdE) recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.30. El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, acompañado desde la tecnología por Silvio Trucco en el VAR, en un encuentro que se anticipa intenso por las aspiraciones de ambos en el torneo.

El lunes habrá doble jornada. A las 17, Barracas Central será local ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encargado de impartir justicia será Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño en el VAR. Será un partido clave para la continuidad de ambos en la pelea por el título.

El cierre de los cuartos de final está programado para el lunes a las 21.30, cuando Racing reciba a Tigre en el Cilindro de Avellaneda, escenario que fue finalmente homologado para el duelo. El árbitro designado es Andrés Merlos, mientras que >Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR. Se espera un marco importante en Avellaneda para el último boleto a semifinales.

Sábado 29 de noviembre

🕒 21.30 | Central Córdoba (SdE) – Estudiantes (LP)

🟥🟨🟦 Árbitro: Yael Falcón Pérez

🚩 Asistente 1: Pablo González

🚩 Asistente 2: Iván Núñez

👕 Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

📺 VAR: Silvio Trucco

🖥️ AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

🕕 18.30 | Boca – Argentinos Juniors

🟥🟨🟦 Árbitro: Fernando Echenique

🚩 Asistente 1: Gabriel Chade

🚩 Asistente 2: Facundo Rodríguez

👕 Cuarto árbitro: Felipe Viola

📺 VAR: Lucas Novelli

🖥️ AVAR: Diego Verlota

Lunes 1° de diciembre

🕔 17.00 | Barracas Central – Gimnasia (LP)

🟥🟨🟦 Árbitro: Hernán Mastrángelo

🚩 Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

🚩 Asistente 2: Pablo Gualtieri

👕 Cuarto árbitro: Pablo Giménez

📺 VAR: Jorge Baliño

🖥️ AVAR: Diego Romero

🕤 21.30 | Racing – Tigre

🟥🟨🟦 Árbitro: Andrés Merlos

🚩 Asistente 1: Pablo Acevedo

🚩 Asistente 2: Juan Mamani

👕 Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

📺 VAR: Pablo Dóvalo

🖥️ AVAR: Juan Pafundi