27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Investigación en Rosario de Lerma: estuvo detenida, se quiso quitar la vida y murió en el hospital

Había sido demorada por consumir alcohol en la vía pública y negativa a identificarse. Fue trasladada al hospital local luego de un intento de suicidio en una celda. La muerte se produjo minutos después de su ingreso.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 12:24
Ingestigan la muerte de un detenido en Rosario de Lerm.
La Unidad de Femicidios (UFEM) investiga el fallecimiento de una mujer trans de 34 años ocurrido este miércoles por la noche en el hospital de Rosario de Lerma, luego de haber permanecido demorada en una dependencia policial. La muerte sucedió en el hospital local.

Según el primer parte oficial, el hecho se inició alrededor de las 20.30, cuando personal policial intervino en Plaza Evita al advertir que cuatro personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Tres de ellas se retiraron del lugar, mientras que la mujer -mayor de edad- se negó a identificarse, por lo que fue demorada.

Tras una revisación médica de rutina, fue trasladada a la Comisaría Segunda del Distrito de Prevención 11 para completar el procedimiento de identificación. Una vez constatados sus datos personales, el personal policial se dirigió a la celda para informarle que quedaría en libertad.

En ese momento advirtieron que había intentado quitarse la vida utilizando una prenda de vestir. De inmediato se realizaron maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar mientras se aguardaba el arribo de la ambulancia.

Fue trasladada al hospital local alrededor de las 21.48. A las 22.15, personal médico informó su fallecimiento. 

