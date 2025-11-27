Jacinta Condori homenajeará a Jaime Dávalos en una noche dedicada a la raíz de la música salteña

La cultura salteña se prepara para una noche cargada de identidad, memoria y emoción. La cantora cafayateña Jacinta Condori rendirá homenaje al poeta, músico y compositor Jaime Dávalos al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, en un espectáculo especial que tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 20.30 en Pro Cultura Salta, ubicado en calle Mitre 331.

El evento, de función única, propone un recorrido musical y poético por la obra de uno de los grandes referentes del cancionero popular salteño y argentino, acompañado por artistas invitados y el guitarrista Nicolás Tolaba.

“Con todo respeto y humildad me animo a hacerle un homenaje porque considero que no tenemos que perder la raíz”, expresó Jacinta Condori en diálogo con El Tribuno, al referirse al sentido de esta propuesta.

La artista destacó que su intención no es solo recordar a Dávalos, sino también reafirmar el valor de su legado en las nuevas generaciones de músicos y cantores. “Estoy realizando un esfuerzo por mantener vivas esas obras fundamentales en el cancionero popular argentino. Creo que los artistas de estos tiempos tenemos que manifestarlos y recordarlos porque ellos formaron lo que hoy es nuestra música salteña”, señaló.

En sus palabras, Dávalos ocupa un lugar central en la identidad cultural del norte: “Renovó el cancionero folclórico salteño, enriqueció muchísimo con su poesía y su sensibilidad social. Retrató el alma de Salta y le dio una voz propia, cargada de paisaje, sentimiento y memoria”.

Su vínculo con grandes artistas salteños

Condori también remarcó el vínculo de Dávalos con otros grandes referentes del folclore como Eduardo Falú, El Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, Ariel Petrocelli, César Isella, Perdiguero y José Ríos, entre otros. “Jaime es la raíz. Es fundamental para entender nuestra música y nuestra manera de sentir el norte”, subrayó.

Además, señaló que el homenaje está atravesado por una mirada profundamente personal: “Yo lo escucho desde niña con mis padres. He leído mucho sobre su vida y su obra, y siento que sigo esa misma línea, esa conexión con los Valles Calchaquíes, con el paisaje, con la gente del campo, con la luna y con los animales. Para mí, todo eso también es música”.

Sobre la jornada del jueves, Condori adelantó que será una noche íntima y especial: “Va a haber poesía y música en esta cita para homenajearlo. Tengo invitados especiales y será mi última función en Salta capital este año. Con todo el cariño y el respeto, espero dar lo mejor”.