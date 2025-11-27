PUBLICIDAD

Luis Caputo
Reforma laboral
Siniestros viales
Salta
Siniestro vial
Franco Colapinto
China Suárez
Premio Bitácora de Oro
Expo Ciudad
Espectáculos

La Orquesta Romántica Milonguera actúa en Salta

La formación se presentará este sábado, a las 20, en el salón de la Usina Cultural, España 98. Visita por primera vez la provincia.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 18:56
La Orquesta Típica Romántica Milonguera se presentará este sábado 29, a las 20, en el salón de la Usina Cultural, España 98, en una milonga para bailar y disfrutar del 2x4 en canciones.

Con la conducción de Ricardo López, la formación integrada por Tomás Régolo, en piano; David Gaudiosi y Anabel Fasanelli en bandoneones; Ishtar Hernández, Pablo Borghi y Ornella Restifa, en violines; Ornella Giachetti en contrabajo, y Marco Bellini, Antonella Alfonso, en las voces, desplegará un repertorio de piezas del cancionero ciudadano con un toque romántico. Información y reservas en el 3872572001.

La Orquesta Romántica Milonguera es una orquesta típica argentina contemporánea. Toca tangos, valses y boleros con un sonido compacto y enérgico, inspirándose en la estética de los años 60 y 70. Incluye piano, contrabajo, violines, bandoneones y voces, combinando grandes éxitos de la época de oro del tango con versiones frescas de temas populares, en los que prevalece la canción.

Ha realizado giras por Europa, Asia, Estados Unidos y países limítrofes y ha ganado popularidad a través de videoclips virales, buscando devolverle al tango un formato popular y un show visual.

El repertorio milonguero es el fuerte de la orquesta, y el baile es el centro de sus presentaciones.

Hasta la fecha, Romántica Milonguera ha lanzado cuatro álbumes y una decena de EPs, con propuestas que abarcan desde boleros y valses hasta homenajes a figuras como los Beatles, Sandro y Gilda. Su más reciente gira europea ha incluido presentaciones en diversos países, como España, Francia, Italia y Suiza, donde su propuesta ha encontrado una acogida profunda.

La Orquesta Romántica Milonguera fue fundada en marzo del 2016 y es la primera vez que se presenta en Salta.

