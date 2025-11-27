PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Luis Caputo
Reforma laboral
Siniestros viales
Salta
Siniestro vial
Franco Colapinto
China Suárez
Premio Bitácora de Oro
Expo Ciudad
Luis Caputo
Reforma laboral
Siniestros viales
Salta
Siniestro vial
Franco Colapinto
China Suárez
Premio Bitácora de Oro
Expo Ciudad

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO. Dramático momento: un colectivero atropelló y mató a una mujer en plena Avenida Corrientes

El episodio sucedió cuando el vehículo avanzaba con giro permitido y la mujer cruzaba por una zona de alto tránsito peatonal.  Ocurrió en el barrio de Chacarita. La mujer fue trasladada con politraumatismos al Hospital Pirovano, donde finalmente murió. 
Jueves, 27 de noviembre de 2025 21:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una mujer que cruzaba por la senda peatonal en la intersección de avenida Corrientes y Forest, en el barrio de Chacarita, Ciudad de Buenos Aires, murió luego de ser embestida por un colectivo.

Las cámaras internas del vehículo registraron cada instante del episodio, desde la maniobra del chofer hasta su reacción inmediata luego del hecho.

El chofer circulaba cuando, de improviso, la colisión generó un cuadro dramático. Una frase quedó registrada durante la asistencia: “¡Nooo, por favor! Llamo a la ambulancia”.

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas. En ellas se puede observar cómo el conductor, identificado por el número de interno 1330 y perteneciente a la empresa Lope de Vega, avanzaba con el giro permitido cuando ocurrió el impacto. 

El colectivero tenía la vista orientada hacia adelante poco antes, aunque, en los segundos que precedieron al siniestro, se observa desde el video cómo desvía la atención hacia lo que aparenta ser una planilla de trabajo o hacia el espejo retrovisor. En el video también se puede ver que el conductor tenía el cinturón de seguridad colocado.

 

El operativo de urgencia, relatado en todos los testimonios, incluyó la rápida derivación de la víctima al Hospital Pirovano. Sin embargo, la hija de la víctima confirmó el fallecimiento de su madre en redes sociales.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD