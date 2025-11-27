Fuerte apuesta de empresas salteñas a la 3° edición de la Expo Ciudad

A menos de dos semanas de su inicio, la Expo Ciudad 2025 ya muestra señales claras de un crecimiento acelerado y sostenido. Con la mayoría de los espacios adjudicados, el evento que se realizará el 13 y 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache se posiciona como uno de los encuentros económicos y productivos más relevantes del calendario local.

Según datos oficiales, la Carpa Empresarial —el sector destinado a firmas consolidadas y proveedores de servicios— ya adjudicó 120 stands, quedando disponibles solo un puñado de espacios. Desde la organización no ocultan el optimismo: aseguran que la demanda creció respecto a ediciones anteriores y que muchos cupos se agotaron en tiempo récord.

El patio gastronómico, con 55 puestos, se encuentra completamente reservado, lo mismo que el sector de emprendedores, que alcanzó su capacidad máxima con 400 proyectos inscriptos. Para el Municipio, estas cifras confirman la consolidación del ecosistema emprendedor salteño y un creciente interés del sector privado por participar de espacios de vinculación comercial.

Un evento que se consolida en el calendario económico

La Expo Ciudad nació como una vidriera para emprendimientos locales, pero con el paso de las ediciones se convirtió en una plataforma estratégica para pequeñas y medianas empresas. En 2024, la asistencia superó los 400 mil visitantes, y este año se proyecta un flujo aún mayor, impulsado por la incorporación de nuevas actividades y la expansión de espacios temáticos.

Fuentes municipales explicaron que el objetivo es fortalecer la participación privada, diversificar la oferta de productos y sumar propuestas que fomenten el desarrollo económico. En ese sentido, la Carpa Empresarial se transformó en el corazón del evento, al reunir desde industrias tecnológicas hasta comercios tradicionales que buscan ampliar su cartera de clientes.

Beneficios y descuentos

Tanto las empresas participantes como el público en general podrán acceder durante los días del evento de descuentos de hasta 30% en productos salteños. A su vez, quienes deseen formar parte de la Expo tendrán la posibilidad de financiar el pago del stand y otras compras en general en cuotas sin interés.

Si bien la mayoría de los sectores ya alcanzaron su capacidad máxima, el Municipio informó que aún quedan stands disponibles en la Carpa Empresarial, destinados exclusivamente a empresas salteñas que deseen sumarse a la muestras. Para hacerlo, pueden contactarse a través del 387077931.

Desde el municipio aseguran que esta edición contará con la participación de firmas de distintos rubros, actividades para todo público y un movimiento económico que, según estimaciones oficiales, podría superar ampliamente el de años anteriores.

Con niveles de participación inéditos y un fuerte acompañamiento del sector privado, la Expo Ciudad 2025 se perfila como una oportunidad clave para que las empresas locales amplíen su presencia, conecten con nuevos públicos y fortalezcan la red productiva salteña.