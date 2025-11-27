Reabren hoy un tramo clave en el microcentro: calle Córdoba entre Caseros y Alvarado

El tránsito en calle Córdoba, entre Caseros y Alvarado, volverá a estar habilitado esta tarde luego de poco más de 90 días de obras que alteraron la circulación en pleno microcentro de la ciudad. La confirmación llegó desde la Municipalidad de Salta, que anunció la reapertura pese a que aún restan trabajos menores en la zona.

Según explicó el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, la decisión de habilitar la circulación responde a la finalización de las tareas más complejas sobre la calzada, que incluyeron intervenciones estructurales en el subsuelo. “Ya está en condiciones de ser utilizada por los vehículos, más allá de que vamos a seguir trabajando en algunos detalles sobre las veredas”, precisó.

Uno de los principales factores que extendió los plazos fue la rotura de un caño de cloacas que no estaba contemplada en el proyecto original. Esa falla obligó a frenar la obra y a realizar tareas adicionales de reparación, con la participación de equipos técnicos que debieron intervenir de manera específica para resolver el problema.

A este inconveniente se sumó el mal estado en el que se encontraban los desagües pluviales del sector. Si bien no fue necesario el recambio total de la infraestructura, sí se realizaron múltiples reparaciones puntuales y refuerzos para garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar futuros anegamientos en días de lluvias intensas.

Viola también anticipó que, en paralelo con la reapertura del tránsito, se ejecutará un cambio de suelo en las inmediaciones de la bocacalle de Alvarado, una intervención considerada clave para reforzar la estabilidad del sector donde se detectaron problemas de base. “Preferimos asegurarnos ahora para no tener que volver a romper dentro de unos meses”, señaló.

Con la habilitación de esta tarde, el tramo entra en su etapa final. De acuerdo al cronograma oficial, durante los próximos diez días continuarán los trabajos en las veredas, que incluyen la colocación de cerámicos, rejillas y bolardos, elementos que forman parte de la renovación integral de este sector del microcentro.

Mientras tanto, desde el municipio pidieron a peatones y conductores circular con precaución debido a la presencia de obreros y maquinaria ligera en los bordes de la calzada, ya que las tareas no estarán completamente concluidas hasta la habilitación total del tramo.