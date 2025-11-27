Choque con colectivo, fuga en moto y colisión contra un contenedor: peligrosa secuencia en pleno centro

Una peligrosa secuencia de hechos viales ocurrió en el centro de la ciudad, cuando un joven de aproximadamente 20 años, presuntamente en estado de ebriedad, robó el automóvil de su padrastro, chocó contra un colectivo y luego volvió a protagonizar un segundo impacto mientras se daba a la fuga en una moto.

El primer episodio se registró en la intersección de Adolfo Güemes y Necochea, donde el joven impactó violentamente contra un colectivo de un corredor de Saeta. Según relataron testigos, el vehículo circulaba a alta velocidad y el choque fue tan fuerte que el auto terminó subido a la vereda, a centímetros de ingresar a un comercio de la zona.

Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó con su parte delantera completamente destruida. Minutos más tarde llegó al lugar el dueño del vehículo, padrastro del conductor, quien indicó ante la policía que el joven le había sustraído el auto sin autorización.

Fuga en moto y choque contra un contenedor

Tras el choque contra el colectivo, el conductor abandonó el vehículo y huyó en una moto que le había facilitado un amigo en el lugar del hecho. Se subió a la moto y escapó por distintas calles del centro.

La fuga terminó minutos después en la esquina de Jujuy y Urquiza, donde, mientras circulaban en la moto, chocó contra un contenedor, en un segundo siniestro vial ocurrido en plena vía pública.

Toda la secuencia fue registrada por las cámaras fue seguida por el Sistema de Videovigilancia del 911, lo que permitió a la policía reconstruir el recorrido y confirmar que se trataba de los mismo joven involucrados en ambos episodios.

Intervención policial y traslado

Tras la colisión contra el contenedor, efectivos policiales lograron interceptarlos. Los dos jóvenes, ambos de unos 20 años, fueron demorados. El conductor fue trasladado en una ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo, donde permanece bajo custodia policial.

Según fuentes oficiales, el joven presentaba signos evidentes de consumo de alcohol, por lo que se le realizará el correspondiente test de alcoholemia en el nosocomio. El joven está con custodia policial. Una vez que las autoridades médicas le den el alta, deberá comparecer ante la Justicia.