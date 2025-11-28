Fue a reconciliarse con su novio y solo recibió golpes

Una insólita situación vivió una joven del barrio Sarmiento de Santiago del Estero durante la madrugada cuando fue a la casa de su novio para reconciliarse y lo descubrió con su amante, quien grababa videos con contenido sexual. Pasadas las 2, María (nombre ficticio) llegó con lesiones de consideración en su cuerpo hasta la guardia de la Comisaría 19 de la Mujer y la Familia, acompañada por una amiga, y contó que recibió una despiadada golpiza.

La víctima (34) mantenía una relación con el acusado, dentificado como Pablo V. de 40 años, desde hacía cuatro años y que tenían "idas y vueltas". Explicó que minutos antes de su arribo a la dependencia, se encontraba en la casa del acusado, donde había llegado cerca de la 1, junto con su amiga y cuando entró a la casa encontró en el comedor tirado un colchón y dos mujeres estaban desnudas grabando contenido sexual. Cuando ella fue a buscar a Pablo para pedirle explicaciones, este comenzó a darle golpes de puño y patadas en zona de la cabeza, espalda, piernas.