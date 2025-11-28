PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
28 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Temporal
Kala la detective
Estudiantes de La Plata
Especial
"Salteños en la historia"
Rosario de Lerma
Temporal
Kala la detective
Estudiantes de La Plata
Especial
"Salteños en la historia"
Rosario de Lerma

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Estudiantes primarios de la Escuela Jean Mermoz y  Fragata Libertad tendrán robótica

Viernes, 28 de noviembre de 2025 13:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el mes de agosto, el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos firmó un convenio con la Escuela de Educación Técnica “General Rudecindo Alvarado”, mediante el cual los estudiantes de la institución se comprometieron en transmitir sus conocimientos y experiencias en robótica a los alumnos de la Escuela Especial “Jean Mermoz” y de la Escuela “Fragata Libertad”.

A partir de este acuerdo, la Escuela Técnica ya comenzó a trabajar activamente con la Escuela Fragata Libertad, y los estudiantes de la Técnica ya están transmitiendo conocimientos y realizando actividades prácticas con los alumnos de esa institución, dando inicio al proceso de formación en robótica.

En el caso de la Escuela Jean Mermoz, integrada por niños de primaria con discapacidad, la comunidad educativa, con el acompañamiento del municipio, está organizando acciones solidarias para recaudar fondos destinados a la compra de los kits de robótica que utilizarán próximamente, tal como la habían hecho en la Escuela Fragata.

La Secretaria de Gobierno, Fátima Chocobar, coordina este proceso junto a familias y directivos, brindando apoyo institucional y acompañando la organización de las actividades solidarias que permitirán avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas.

Gracias a este convenio y al trabajo conjunto entre escuelas, familias y municipio, los estudiantes de la Técnica ya comenzaron a compartir sus conocimientos, mientras que los niños de Jean Mermoz y Fragata Libertad se integran progresivamente al proyecto de robótica de la ciudad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD