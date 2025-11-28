Siglo XXI, vivir en fit

Es sábado tendría que dormir hasta pasadas las 10 no sé si es la edad o un reloj interno programado a las 6.30 hs. por la costumbre prefiero creer eso a lo primero

Preparo el café en una taza de cerámica que me regaló un ex y saco un pedazo de browne del tupper que tengo frezado del cumple de Dolo, mi amiga desde la secundaria, divorciada con tres hijos ya universitarios

Me siento en la cocina del dpto. donde la ventana me invita a la imagen de una ciudad gris en la quietud del amanecer, agarro el celular que por lo general es una continuidad de mi brazo y voy pasando los reels de autoayuda, bloopers, finanzas, inmobiliarias, bailes, cantos, cocina, y fit todo fit.

Uno de ellos gana mi atención y lo repito cuatro veces mínimo para entender la receta del browne que no es browne pero al final si lo es, un browne fit.

La preparación es sencilla, un pure de boniato que es una batata dulce pero no es batata, es boniato; sí es más chic, con un poco de cacao amargo, endulzado con stevia, tres cucharadas de mantequilla de maní y dos huevos todo mezclado y al horno, entonces "voila" tenemos el cuasi Browne.

No es el mismo que tengo en mi boca, una sobredosis de azúcar permitido solo los findes o fiestas de guardar y en teoría hoy es considerado un veneno

Automáticamente pienso en Dolo, en el falso browne y en el falso amor el que busca en forma desesperada porque la soledad le pesa en el alma y tener un señor a su lado le hace creer cualquier mentira y actitudes dudosas de respeto hacia su ser

Nos olvidamos de vivir

Nos cuidamos querer

Si ella entendiera que hoy hasta el amor es fit, un puré de wassaps, dos promesas de amor, endulzadas con algunas salidas, un toque de indiferencia y solo un poco de huevo, casi nada.

* Vivir en fit": adoptar un estilo de vida saludable y activo (N. del editor)