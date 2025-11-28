Atacaron a una joven a la salida de un boliche por ser influencer

Abril Barrozo, una joven de 18 años, fue salvajemente atacada a la salida de un reconocido boliche bailable ubicado en la localidad bonaerense de El Talar de Pacheco, partido de Tigre, luego de que otra joven se le acercó y le consultó si realizaba videos en redes sociales, a continuación, otras cuatro mujeres que le propiciaron lesiones.

Según el parte policial, la denunciante indicó que el hecho ocurrió a poco más de una cuadra de “Tropitango”, local ubicado en la colectora este Panamericana entre Paraguay y Gelly y Obes.

Tal como indicó la denuncia, realizada en la comisaría 6ta de Tigre y donde interviene la UFI El Talar, la víctima fue reconocida y amenazada “porque ella realiza videos para la red social TikTok por lo que ya existía un conflicto previo”.

Abril, que se encuentra fuera de peligro, relató en declaraciones televisivas: “Desde que salí, me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda. Me caí, me desmayé. No sé si fue un desmayo, pero empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo pero me agarraron otra vez”.

“Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron. En los videos se escucha que me decían, te vamos a matar”, añadió la joven que finalmente pudo retirarse del lugar gracias a un conocido que se movilizaba en auto.

El escrito oficial indicó que identificaron a las agresoras que fueron notificadas de la formación de la causa por el delito de lesiones, se trata de Pérez Colli Sofía, de 20 años, al igual que Valentina Novaskosky, Milena Cordobés de 23, Luján Montiel de 19 y Pilar Helfling de 21; todas oriundas del partido de Pilar.