VIDEO. El tráiler de la nueva serie protagonizada por el salteño Marcos Ginocchio y otros ex-Gran Hermano

La industria del entretenimiento digital sumó este jueves un nuevo fenómeno cuando se difundió el tráiler de El Hotel de los Secretos en Navidad, la serie protagonizada por cuatro ex participantes de Gran Hermano Argentina, entre ellos, el salteño Marcos Ginocchio.

El avance, publicado en redes oficiales, rápidamente se viralizó y quedó en el centro de la conversación pública por la curiosidad que generó la apuesta y, sobre todo, por las críticas.

La ficción, producida en Argentina, está encabezada por Marcos, ganador de la edición 2022 del reality; Tato Algorta; Luz Tito y Martina Pereyra. Los cuatro interpretan a jóvenes que pasan un fin de semana navideño en un hotel de lujo donde se mezclan glamour, secretos y conflictos emocionales. La propuesta está dirigida por Jorge Bechara, escrita por Sol Levinton y fue filmada en formato vertical, con capítulos breves de alrededor de un minuto y medio cada uno.

La serie, que ya completó sus 40 episodios, estrenará sus primeros cinco capítulos el próximo 9 de diciembre. Se trata de una producción pensada especialmente para consumo desde el teléfono, en línea con la tendencia global de microficciones diseñadas para redes sociales.

Sin embargo, más allá de la novedad del formato, la recepción del tráiler no fue la esperada por sus realizadores. En cuestión de minutos, X (ex Twitter), Instagram y TikTok se llenaron de comentarios que cuestionan la calidad de la actuación, la estética del avance y la apuesta de convocar a figuras surgidas de un reality show para interpretar roles dramáticos.

Entre las reacciones más críticas se destacaron frases como “Talento salió del chat”, “Parece White Lotus, pero sin presupuesto” y “Una pared tiene más carisma”, mientras que otros usuarios ironizaron sobre la estética del tráiler y la animación de los textos. También hubo quienes defendieron el proyecto y pidieron “darle una oportunidad” antes de juzgar la historia completa.

Más allá del revuelo inicial, El Hotel de los Secretos en Navidad busca instalarse como un experimento novedoso en la producción audiovisual local, combinando jóvenes figuras mediáticas con un formato ágil y pensado para el consumo masivo. El verdadero termómetro llegará con el estreno: si las críticas quedan como anécdota o si definen el rumbo de la nueva serie vertical del año.