Los mejores y peores looks de los Martín Fierro de Cable

La alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2025 se transformó en una pasarela de estilo en el Goldencenter: periodistas, conductores y figuras de la pantalla desfilaron ante las cámaras con apuestas que mezclaron elegancia tradicional, glamour moderno y algún toque audaz.

Entre los hombres, el clásico fue el gran protagonista. El Pollo Álvarez inauguró la gala con un smoking negro tradicional de saco con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, completado con zapatos impecables.

Luis Ventura también apostó por la etiqueta clásica: su esmoquin de dos piezas, corte impecable y presencia sobria reafirmaron por qué aún convoca autoridad. Y Jonatan Viale no se quedó atrás: smoking negro, moño y aire refinado, un look elegante y atemporal.

Luciana Geuna con un vestido "moderno y sofisticado"

En la vereda femenina, el negro con encajes, transparencias y cortes ajustados fue la gran tendencia. Luciana Geuna lució un vestido de encaje negro con hombros marcados y escote pronunciado, que diseñadores calificaron como "moderno y sofisticado". Yuyito González, por su parte, apostó a la lentejuela y las líneas onduladas, acompañadas con accesorios plateados, y demostró que el glamour clásico sigue vigente.

Dentro de las apuestas más originales, llamó la atención Fabiana Araujo: su vestido de tul nude con bordados y pedrería dio una vibra etérea, distinta al resto de los looks dominados por tonos oscuros o colores intensos.

Al final, la noche mostró que la moda en la televisión argentina sigue viva: contrastes entre trajes formales y apuestas modernas, la sobriedad del negro junto a colores vibrantes, y una mezcla de elegancia clásica con toques de riesgo. Cada invitado dejó su versión personal de sofisticación, adaptando su estilo al glamour de la gala.

Sylvestre, Oro de Cable 2025

El ganador del premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025 fue el periodista Gustavo Sylvestre.

El conductor de Minuto Uno (por C5N) recibió la estatuilla más codiciada en la gala realizada en el salón Goldencenter de Buenos Aires, cerrando así una noche donde también fue reconocido por su labor periodística masculina. Entre tantos premios, también se destacó en Arte, Moda y Tendencia, el galardón fue para La Jaula de la Moda; mientras que en Deportivo, la estatuilla quedó en manos de Última Vuelta, y el reconocimiento al Mejor Aviso Publicitario fue para la campaña por el 110° aniversario de Shell.

Entre estas distinciones se dio paso al segmento In Memoriam, un momento de absoluto silencio en el salón. Se proyectó un homenaje que incorporó por primera vez inteligencia artificial para animar levemente los rostros de figuras fallecidas, entre ellos Antonio Gasalla, Jorge Lanata, Roberto Giordano, Daniel Fanego, Lía Crucet, La Locomotora Oliveras y Miguel Russo.