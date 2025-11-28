El "Titán" Herrera, cuando las rejas no frenan la superación

La actitud de superación no tiene barreras, ni rejas. Y otro resonante ejemplo vuelve a poner expectante al boxeo salteño, al deporte en general y a un sistema carcelario que busca con un éxito constante la reinserción social por medio de un ambicioso plan educativo.

Es que el próximo viernes llega el esperado debut profesional de Mauro "Titán" Herrera, quien se encuentra privado de su libertad desde 2018 y logró conquistar al público salteño con su espíritu de verdadero gladiador.

Y lo cierto es que Herrera intentará conquistar la arena profesional en "situación de encierro" como lo hizo en la temporada 2013/2014 Ezequiel Segundo, premiado como deportista del año y distinguido por el Concejo Deliberante; o como Adrián Torres en 2017; o quizás como Martín Jara en 2021, entre tantos que se lucieron en el amateurismo.

Hoy el Titán quiere mostrar de qué esta hecho y el próximo viernes 5 de diciembre enfrentará al santafesino Juan "Polvorita" Coria en un megafestival boxístico que se llevará a cabo en el microestadio Delmi, como broche de oro de combates profesionales y amateur de primer nivel.

La velada denominada "Camino a la glorias IV", organizada por Billions Promotions, promete un cierre de lujo del boxeo salteño para el 2025.

Mano a mano

El Tribuno visitó a Herrera en el penal de Villa Las Rosas y el clima era de pura euforia, a pesar de que la expectativa y el nerviosismo se apoderaba de todos sus seguidores.

"Siempre me gustó el boxeo y lo que representa un deporte de contacto. Si bien comencé a pelear a partir de los 16 años, los guantes me los calcé antes", recordó el "Titán".

En ese sentido destacó que en 2022 comenzó a competir desde el penal y mostrar que estaba para mucho, inclusive a soñar hoy con un título mundial.

Mauro reveló que "mi vida en el penal, el día a día, es levantarme, entrenar en el gimnasio por la mañana y a veces en doble turno por la tarde y com`partir con mis compañeros del pabellón la experiencia".

"Sinceramente me cambió el deporte, de venir acá, encontrar disciplina, la conducta, salir de acá, encontrarme conmigo mismo y sobre todo con el boxeo, pero siempre pensando en salir y demostrar todo el cambio", resaltó.

"El proyecto principal en libertad, es seguir con esto, sinceramente lo quiero aprovechar al máximo. Creo que tengo muchos años más para aprovechar con el boxeo y así que lo gané todo" destacó.

"Quiero empezar a ganar un título argentino y de ahí irme para arriba, lo que se venga, quiero ganar todo", reveló desafiante.

Y el espejo del mexicano Canelo Álvarez o el estadounidense David Espinoza le marcan el camino a seguir: "Mi estilo es una mezcla de los dos, aunque se que hay mucho por mejorar, pero nada es imposible".

Al referirse a su debut profesional, aseguró que "la verdad que estoy ansioso y contento con lo que se me brindó, mi gente, mis seguidores, todo, un agradecimiento grande con ellos, que me siguen, me apoyan, mi familia, la gente de afuera, que para mí es una motivación grande, sentir el apoyo de la gente cuando salgo y cuando estoy aquí. Así que prometo dejarlo todo por ellos".

Al ser consultado sobre su rival fue contundente. "Lo conozco por fotos nomás. No ví peleas de él, pero no quiero hacerme la idea de nada directamente,. Quiero subir al ring con lo mío y dejarlo todo, demostrando para que me he preparado y pensando en dejar a Salta en el lugar que siempre merece", resaltó.

Y llegó el golpe de KO al mentón: "El triunfo no tiene pasaje a Santa Fe. Se queda en Salta".

Lo que tenés que saber...

Los combates profesionales: La velada arrancará con un duelo femenino welter entre la oranense Josefina "La Medusa" Paz (Salta) y Karen "La Reina" Vega (Buenos Aires). Después, Ramiro "Martillo" Paz y Baltazar "Superman" Alarcón (2 ganadas cada uno), buscarán desempatar en los supermedianos.

El inicio de los más grandes: en el semifondo, la rivalidad entre Marcos "El Emperador" Rodríguez y Facundo "Canelo" Medina en los súperplumas promete ser vertiginosa y dinámica. Sub irán al ring luego de 8 combates amateurs de primer nivel organizado por Billions Promotions.

Las entradas y el pesaje: las entradas para el cierre del año de la promotora salteña en el Delmi se las puede conseguir por medio de www.norteticket.com. Cabe recordar que el pesaje profesional será un día antes (jueves 4) a las 17.00 horas en la Panadería del Chuña (Balcarce 446).