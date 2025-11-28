Villaverde no podrá jurar como senadora de La Libertad Avanza a raíz de una impugnación por “inhabilidad moral”

La actual diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) y senadora electa por Rio Negro, Lorena Villaverde, no podrá jurar el próximo viernes ya que su diploma electoral no fue aprobado, por lo que deberá regresar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser analizado nuevamente.

Esto se llevó adelante tras varias impugnaciones impulsadas por la oposición, principalmente por el Partido Justicialista (PJ) de Río Negro y la Unión por la Patria (UxP), como las de Jorge Capitanich y Martín Soria.

El peronismo de Río Negro presentó una impugnación contra Villaverde “por inhabilidad moral” debido a la causa que la legisladora electa tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario extraditado y acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Con la postergación de la jura de Villaverde, La Libertad Avanza (LLA) deberá definir si insiste en mantener su posición o si en su lugar asumirá Enzo Fullone.

Asimismo, argumentaron que estas acusaciones violan el artículo 64 de la Constitución Nacional, que permite a cada cámara juzgar la validez de los títulos de sus miembros.

Así las cosas, sin aprobación del diploma, Villaverde no podrá asumir el próximo 10 de diciembre, dejando a LLA con 19 senadores en lugar de 20, por lo que deberá negociar votos con aliados como el PRO y radicales disidentes para obtener la sanción, entre otras cosas, de la reforma laboral.

Vale destacar que el reglamento del Senado señala que los legisladores electos pueden votar los diplomas de los nuevos senadores, a excepción del propio. Así las cosas, el diploma estará pendiente de revisión posterior al 10 de diciembre y hasta que el cuerpo vuelva a pronunciarse.

En tanto, el bloque de senadores de LLA deberá decidir a la brevedad si insiste en Villaverde o nombra a Enzo Fullone -el dirigente rionegrino segundo en la lista del partido violeta- para ocupar la banca temporalmente.