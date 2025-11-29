Empresarios del norte reclaman integrarse al corredor biocéanico

Las principales instituciones empresariales del departamento San Martín volvieron a plantear la urgencia de que el Gobierno provincial priorice las obras de infraestructura que permitirían la efectiva incorporación del norte salteño al corredor bioceánico. Víctor Caleb Rivero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de General Mosconi, advirtió que Paraguay y Brasil avanzan con inversiones que podrían dejar a la región en desventaja si Salta no activa proyectos largamente demorados.

Rivero encabeza un conglomerado de entidades empresariales que, desde hace meses, se reúnen para delinear una agenda común. En la mesa participan cámaras de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, centros empresariales, cámaras de transporte, el Aeroclub Vespucio, el Colegio de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Sindicato de Camioneros, entre otros. "Nos hemos aglutinado por la preocupación que tenemos respecto al corredor bioceánico. Queremos ser parte de él y estamos luchando para eso", planteó Rivero.

Uno de los reclamos centrales es la reactivación del Parque Industrial de General Mosconi, creado por ley en 2010 pero todavía sin funcionar plenamente. Si bien hubo empresas que adquirieron predios, el área no cuenta con subdivisión catastral ni servicios básicos internos como redes de energía y gas. "Necesitamos ponerlo en condiciones para atraer inversiones vinculadas al corredor", planteó.

También pidieron la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Mosconi, hoy reducido a aeródromo para vuelos sanitarios diurnos. Rivero sostuvo que la pista -de dimensiones comparables a la del Aeroparque Jorge Newbery- permitiría recibir aviones de gran porte, pero falta torre de control, balizamiento, salas operativas y presencia de Aduana y Migraciones. A modo de contraste, recordó que Paraguay anunció la construcción de un aeropuerto internacional y una ciudad nueva en Pozo Hondo, su frontera con Argentina.

A ello se suman otras demandas: la refacción integral de la Ruta Nacional 34 y de la Ruta Provincial 54, la creación de un nuevo puente internacional sobre el río Pilcomayo que soporte camiones de gran porte y la ejecución de defensas contra inundaciones. "Paraguay tendrá lista la PY-15 en 2026. Nosotros no podemos quedarnos atrás", remarcó.

El sector insiste en que todas estas obras serían determinantes para el comercio regional y para actividades productivas como ganadería, agricultura, cítricos, petróleo, gas, turismo y servicios. "Somos el tronco del corredor: por acá entra a la Argentina. No tenemos alternativa", enfatizó Rivero.

Paso de Sico

El Paso de Sico es uno de los pasos internacionales que conectan el noroeste argentino con Chile. Está a 4.092 metros sobre el nivel del mar, une San Antonio de los Cobres con la Región de Antofagasta y permite el tránsito de carga y turismo hacia puertos chilenos del Pacífico. Forma parte de la red del corredor bioceánico que vincula Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, y se complementa con otros pasos como Jama, de Jujuy.

Su importancia radica en la proyección logística: abre una vía terrestre corta hacia puertos profundos del Pacífico, utilizados para exportaciones a Asia. La Provincia anunció que parte del crédito internacional destinado a obras viales se invertirá en la traza de la Ruta 51, que conduce justamente al Paso de Sico. Las Cámaras reclaman equilibrio en la distribución de la inversión.

Foro regional en 2026

La mesa empresaria trabaja además con la Secretaría de Relaciones Internacionales y ProSalta en la organización de un foro provincial del corredor bioceánico, previsto para el tercer trimestre de 2026 en el departamento San Martín. Participarán intendentes, funcionarios, empresarios y universidades, con debates sobre logística, educación, financiamiento y desarrollo productivo.

Rivero agregó que se impulsa un estudio de ordenamiento territorial que defina dónde deberán ubicarse playas de carga y descarga, centros de servicios y futuras zonas de libre comercio. También se gestionan líneas de crédito para productores y emprendedores locales. "Debemos concientizar a la población sobre la oportunidad que representa el corredor bioceánico. El norte no puede quedar afuera nuevamente", concluyó.