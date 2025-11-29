Finalizaron las obras en el Monumento a Güemes

El Monumento al General Martín Miguel de Güemes, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Salta tanto para vecinos como para turistas, recuperó esta semana un sector clave de circulación y encuentro: las escalinatas que conectan la zona baja con el tradicional paseo que bordea el cerro San Bernardo. A diario, el lugar es una verdadera postal salteña. Grupos de visitantes sacan fotos, familias se acercan a disfrutar del verde y decenas de deportistas usan las escaleras como parte de sus rutinas rumbo al cerro. Por eso, la intervención municipal en el sector del primer descanso era una obra esperada.

Ayer, apenas se retiraron las señales de obra, el espacio volvió a mostrar su uso habitual: niños jugando, jóvenes tomando mates y turistas que encontraban allí un punto panorámico para descansar unos minutos. Según informó la Municipalidad, los trabajos incluyeron la colocación de lajas impermeables en todo el primer descanso, lo que permitirá mejorar la durabilidad y seguridad del piso, especialmente en días de lluvia. La superficie anterior presentaba desgaste y desniveles ocasionados por el uso constante.

En paralelo, se acondicionaron las caminerías laterales, donde había piedras sueltas y algunos tramos irregulares que podían representar un riesgo para quienes suben y bajan con frecuencia por el sector, en especial los corredores y quienes usan las escalinatas como parte del ascenso al cerro San Bernardo.

Otro punto importante fue el acondicionamiento y la limpieza del canal pluvial interno, que presentaba obstrucciones por la acumulación de basura. La remoción de residuos permitirá un drenaje adecuado del agua de lluvia y evitará anegamientos en la zona. Desde el municipio insistieron en la necesidad de que vecinos y visitantes mantengan la limpieza del espacio, especialmente en celebraciones estudiantiles. Solicitaron evitar tirar pintura, harina, talco o huevos en las inmediaciones, prácticas que dañan las superficies y dificultan el mantenimiento del predio.