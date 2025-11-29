Nuevos límites a las billeteras virtuales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha tomado una medida significativa que afecta el rendimiento de los fondos comunes de inversión (FCI) más utilizados por clientes minoristas, ya sea a través de bancos, casas de Bolsa o billeteras virtuales.

Estos fondos, conocidos como money market o "de mercado de dinero", invierten principalmente en instrumentos muy líquidos, como cuentas remuneradas, plazos fijos y cauciones, y se caracterizan por su alta disponibilidad y rescate inmediato.

La nueva resolución limita al 20% la porción del patrimonio de los FCI money market que puede ser invertida en cauciones.

Una reducción significativa

Esta reducción es significativa, dado que, según el promedio del mercado, estos fondos tenían alrededor del 26% de sus activos invertidos en cauciones, un tipo de "plazo fijo" bursátil de muy corto plazo que recientemente pagaba rendimientos cercanos al 20%.

Con la limitación impuesta, los administradores de estos fondos deberán reubicar una parte importante de esa liquidez en otras alternativas, como las cuentas remuneradas, las cuales ofrecen una tasa de rendimiento más baja, de alrededor del 14%.

Este cambio afectará directamente a los ahorristas, ya que el rendimiento de los fondos se verá reducido. Según analistas de PPI, se estima que la caída en el rendimiento de los FCI money market para los tenedores minoristas podría rondar el 0,5%. Mientras que las cauciones ofrecían rendimientos del 20%, las cuentas remuneradas de los bancos pagan una tasa significativamente más baja.

Objetivo

Los expertos consideran que la medida tiene un objetivo estratégico claro. Por un lado, busca redirigir los fondos hacia instrumentos del Tesoro, con el fin de asegurar una mayor demanda en las licitaciones del Ministerio de Economía, que enfrenta fuertes vencimientos en pesos. Además, esta política contribuye a la gestión de la deuda y a reducir los costos financieros asociados a las pasivos remunerados del BCRA.