Santilli continúa sus reuniones con los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió ayer al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de las rondas con representantes provinciales para la sumatoria de apoyos legislativos de cara a las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre.

El jujeño desfiló por el Salón de los Bustos de la Casa Rosada a las 9.50 para el intercambio, con el objetivo de continuar en la búsqueda de respaldos para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación.

Tras menos de una hora de reunión Sadir se retiró de Casa Rosada. Trascendió que el temario incluyó la necesidad de aprobar el presupuesto por lo que remarcaron "como prioritario que el Congreso avance con esta normativa".

En el encuentro no estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estuvo en el Congreso de la Nación junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la jura de Patricia Bullrich como flamante senadora.

Los mandatarios que restan ser convocados

Sadir es el mandatario número 15 que mantiene contactos con el Gobierno. Al Ejecutivo solo le resta convocar a Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA) para evaluar los pasos que tomarán.

El próximo lunes, Santilli viajará a Corrientes para entrevistarse con Gustavo Valdés.

"Hay buena voluntad, hay intención de acompañar. Se han solucionado varios temas en pocos días", sostuvieron desde el Gobierno.

Y agregaron que "Santilli y Adorni se concentraron en el tema, están en línea con los gobernadores y todo el Gobierno trabaja en sacar el Presupuesto y las reformas. Hay optimismo porque hay trabajo conjunto y voluntad de parte de las provincias para que esto salga".

En Balcarce 50 hay expectativas por la sanción del Presupuesto 2026, pero ven algunas objeciones a limar en las reformas que impulsa el Ejecutivo.

"El Presupuesto siempre es mucho más fácil. Suele aprobarse por casi unanimidad, es hasta un gesto de la oposición con el oficialismo que marca la hoja de ruta con algunas negociaciones en particular", sostuvo un legislador violeta al tiempo que aclaró: "Las reformas son más ambiciosas y más duraderas. El Presupuesto dura un año y las reformas duran hasta que alguien las modifique atrás de la ley".