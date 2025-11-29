Danza de nombres para el Gabinete provincial

Con la renuncia de todos los ministros puesta a disposición del gobernador Gustavo Sáenz y con la nueva ley de ministerios aprobada y promulgada, la danza de nombres en el Gabinete provincial continúa. Se espera que el 10 de diciembre, Sáenz arranque su quinto año de gestión con un equipo renovado. Lo cierto es que, por estas horas, algunos ministros están confirmados y el resto permanece en duda.

En las últimas horas, comenzaron a confirmarse algunos detalles: Sergio Camacho será el jefe de Gabinete y, en su cartera, tendrá el manejo de las obras y los temas políticos. En los hechos, el actual titular de Infraestructura ya cumple una función de coordinador de la gestión y armador político.

Otra confirmación es que Ignacio Jarsún, actual titular de Aguas del Norte y candidato a senador nacional en la elección del 26 de octubre, se convertirá en el próximo ministro de Gobierno y Justicia. "Nacho" reemplazará en esa cartera a Ricardo Villada, quien, según se rumorea, podría recibir un puesto en el Senado de la Nación, lo que lo dejaría sin su lugar como Delegado en Casa de Salta, como se había especulado.

El desembarco de Jarsún en esa cartera política es un volantazo, y se apuesta por otro perfil: joven, carismático y con manejo de medios y redes sociales. Algunos señalan que es un funcionario que ha logrado excelentes relaciones con los intendentes durante su paso por Aguas del Norte. Por cierto, no abandonará la dirección de Aguas, ya que estará al frente de ambas dependencias públicas.

A esta hora, Gustavo Carrizo, quien fue senador por Capital hasta hace unos días, pasaría a ser el nuevo secretario de Minería. Anteriormente, se lo había mencionado como posible ministro de Producción y Minería, pero se quedará al frente de una secretaría codiciada. Por ahora, se busca un nuevo ministro de Producción, ya que Martín de los Ríos dejará ese cargo.

Un dato que llamó la atención fue que el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, no tendría su lugar asegurado. "Nadie me dijo que me quedo, pero tampoco me dijeron que me voy", se lo escuchó decir a los más cercanos.

Los ministros Gaspar Sola Usandivaras seguirían al frente de Seguridad, lo mismo que Federico Mangione en Salud y Manuela Arancibia en Turismo.

En la Corte de Justicia

Si bien inicialmente se mencionó a Pamela Calletti para Gobierno, quien finalizará su mandato como diputada nacional, ahora se especula con que se está negociando un puesto para ella en la Auditoría General de la Nación (AGN). En caso de que eso no se concrete, se buscaría que ocupe uno de los lugares vacantes en la Corte de Justicia de la Provincia, ya que en las próximas horas vencen los mandatos de Ernesto Samsón y Guillermo Catalano, quienes se jubilarán. Por cierto, uno de esos lugares lo ocuparía Martín Plaza, quien hasta ahora está al frente de Casa de Salta en CABA y llegaría al máximo tribunal de justicia de la provincia con el padrinazgo del prestigioso abogado Rodolfo Barra.

Las negociaciones, por no decir la rosca, serán frenéticas este fin de semana, ya que todo debe estar definido antes de fin de semana que viene. Ahora bien, no se sabe con certeza cómo se achicará la estructura de las secretarías. La nueva ley prevé reducirlas de 48 a 30. La duda está en si será momento de pasar la motosierra o simplemente hacer un lavado de cara.